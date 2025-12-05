Operativo “Escudo Ecológico”: Secuestraron herramientas, plantas de marihuana y hasta una lancha

La División de Investigación de Delitos Rurales de la Comarca Andina llevó adelante ocho allanamientos simultáneos en Cholila y parajes cercanos en el marco del operativo denominado “Escudo Ecológico”, una investigación que apunta a desbaratar una red dedicada a la extracción y el comercio irregular de recursos forestales.

Según fuentes policiales, los procedimientos permitieron identificar a todas las personas presentes en los establecimientos inspeccionados e incautar maquinaria y herramientas vinculadas a la actividad forestal ilegal, entre ellas aserraderos portátiles, motosierras y cepilladoras.

Secuestros y una arista ligada a estupefacientes

En uno de los domicilios allanados, la Policía secuestró un vehículo, una lancha, 18 plantas de marihuana, una balanza de precisión, teléfonos celulares, municiones de distintos calibres y 18 gramos de cannabis.

Todo este material quedó incorporado a la causa, que no sólo investiga el robo agravado de bienes del Estado y los daños agravados, sino también posibles infracciones a la Ley 23.737, que regula delitos vinculados a estupefacientes.

Dos meses de investigación por extracción ilegal de madera

De acuerdo con la información oficial, la pesquisa requirió dos meses de trabajo, tiempo en el que se reunieron elementos que permitirían acreditar la extracción y comercialización ilegal de rollizos, varas y clavadores.

El objetivo del operativo es avanzar en la identificación de los responsables, seguir la ruta del material sustraído y determinar el alcance de estas maniobras en los diferentes sectores rurales de la Comarca Andina.

Más de 50 efectivos movilizados

Para los allanamientos se desplegaron más de 50 efectivos de diversas unidades policiales y de servicios provinciales: División de Investigación de Delitos Rurales, División Policial de Investigaciones de la Comarca Andina, Guardia de Infantería de Esquel, División Canes de Esquel, Comisarías de El Maitén, El Hoyo y Epuyén, Personal del Servicio Provincial de Manejo del Fuego y Bomberos Voluntarios de Cholila.

Las actuaciones judiciales permanecen en desarrollo, con el análisis de los elementos secuestrados y la toma de nuevas declaraciones. La investigación busca determinar responsabilidades individuales y eventuales vínculos entre los distintos puntos allanados.

O.P.