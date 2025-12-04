“Nos va a golpear doblemente”: Rubén Álvarez, sobre la emergencia hídrica y la falta de nieve en Esquel

El presidente del Concejo Deliberante, Rubén Álvarez, afirmó que la falta de nieve "nos va a golpear doblemente" en la emergencia hídrica. Buscó una ordenanza más estricta, pero reconoció que fue "modificada casi en su totalidad".

Origen de la emergencia hídrica

Rubén Álvarez comenzó haciendo referencia a las discusiones sobre la obra de la toma de agua de La Buitrera, señalando que, aunque se concrete, la provisión sigue dependiendo de la nieve. “El Cerro 21 es nuestro tanque de agua”, afirmó, destacando que la situación atípica es la “falta total de nieve” en la temporada.

El concejal enfatizó que la escasez golpea más a los barrios altos y a los vecinos con menor poder adquisitivo que no tienen tanques de agua instalados. “No va a tener agua para tomar, no hablemos para regar o para llenar la pileta, no va a tener agua para tomar”, advirtió.

Propuesta

Álvarez explicó que el Ejecutivo presentó una ordenanza para enfrentar la “situación extrema… con cuestiones extremas”. La propuesta inicial buscaba ser “realmente un poco más estricta que lo anterior” para concientizar al vecino sobre el uso indebido del recurso hídrico.

Una de las medidas planteadas era la facultad de instalar un micro medidor a la persona que incumpliera la ordenanza, además de la multa, como un factor comunicacional para desalentar el riego fuera de horario o el lavado de autos. “Concientizar al vecino de que cuando uno tira agua, hay otro vecino que no tiene para tomar”, subrayó.

Modificaciones en el Concejo

Respecto al resultado final de la normativa, Álvarez comunicó que, si bien la idea original era una ordenanza más estricta, la misma fue sustancialmente modificada en el tratamiento. “En general quedó muy parecida a lo que había, la ordenanza”, indicó.

Finalmente, el presidente del Concejo argumentó que las modificaciones demuestran que “está claro que sí escuchamos” las voces de los concejales, dado que la ordenanza salió “modificada casi en su totalidad”.

E.B.W.