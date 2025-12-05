La Orquesta Afónica y Disonante lleva su rock patagónico a La Plata

La Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel continúa su gira en la ciudad de La Plata, uno de los principales polos culturales y estudiantiles del país. El conjunto de rock patagónico, nacido en Esquel, corona un año clave con la presentación de su música en nuevos escenarios bonaerenses.

El 2025 fue un año de crecimiento para la banda: lanzaron su primer videoclip, iniciaron la grabación de su segundo disco y sumaron nuevas incorporaciones que dieron un nuevo aire a su sonido. Para el cantante Juan “Nube” López Rossi, llegar a otras provincias es un paso que trasciende lo musical: “Salir de Chubut significa llevar a la Patagonia de viaje. Significa dar a conocer el mensaje de resistencia de nuestra naturaleza y de nuestra cultura”.

La formación actual está integrada por Seba Lino y Joaquín Biasella en guitarras, Marcelo Aravena en bajo y Lucas Maliqueo en batería. La relación entre Esquel y La Plata también forma parte de la identidad del grupo: su primer videoclip fue filmado en Esquel por Agustín Reyes, un estudiante de cine local que hoy vive en la capital bonaerense. Además, Seba Lino residió allí más de una década, produciendo música y eventos, mientras que Biasella nació y creció entre La Plata y el interior bonaerense antes de radicarse en Esquel.

“Si bien no nos conocimos, porque estuvimos en distintos momentos y ámbitos, al momento de charlar y hacernos amigos, el plan de ir a La Plata se hizo cada vez más real”, contó Lino, quien también gestionó las bandas invitadas y los espacios para tocar.

La Orquesta Afónica y Disonante se presenta esta noche en Casa Cuchà, junto a Proyecto Mammatus, desde las 21 horas, con entradas anticipadas a $5.000.

Con esta fecha, la banda continúa llevando la energía y la identidad musical patagónica hacia nuevos públicos y escenarios, consolidando su proyección artística.

R.G.