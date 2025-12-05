13°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 05 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #EsquelRed43Presentación
05 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

La Orquesta Afónica y Disonante lleva su rock patagónico a La Plata

La banda esquelense se presenta esta noche en la capital bonaerense, donde continúa expandiendo su proyecto y fortaleciendo el vínculo artístico entre Esquel y La Plata.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel continúa su gira en la ciudad de La Plata, uno de los principales polos culturales y estudiantiles del país. El conjunto de rock patagónico, nacido en Esquel, corona un año clave con la presentación de su música en nuevos escenarios bonaerenses.

 

El 2025 fue un año de crecimiento para la banda: lanzaron su primer videoclip, iniciaron la grabación de su segundo disco y sumaron nuevas incorporaciones que dieron un nuevo aire a su sonido. Para el cantante Juan “Nube” López Rossi, llegar a otras provincias es un paso que trasciende lo musical: “Salir de Chubut significa llevar a la Patagonia de viaje. Significa dar a conocer el mensaje de resistencia de nuestra naturaleza y de nuestra cultura”.

 

La formación actual está integrada por Seba Lino y Joaquín Biasella en guitarras, Marcelo Aravena en bajo y Lucas Maliqueo en batería. La relación entre Esquel y La Plata también forma parte de la identidad del grupo: su primer videoclip fue filmado en Esquel por Agustín Reyes, un estudiante de cine local que hoy vive en la capital bonaerense. Además, Seba Lino residió allí más de una década, produciendo música y eventos, mientras que Biasella nació y creció entre La Plata y el interior bonaerense antes de radicarse en Esquel.

 

“Si bien no nos conocimos, porque estuvimos en distintos momentos y ámbitos, al momento de charlar y hacernos amigos, el plan de ir a La Plata se hizo cada vez más real”, contó Lino, quien también gestionó las bandas invitadas y los espacios para tocar.

 

La Orquesta Afónica y Disonante se presenta esta noche en Casa Cuchà, junto a Proyecto Mammatus, desde las 21 horas, con entradas anticipadas a $5.000.

 

Con esta fecha, la banda continúa llevando la energía y la identidad musical patagónica hacia nuevos públicos y escenarios, consolidando su proyección artística.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Orgullo Esquelense: Carla Diaz, una joven que inspira
2
 Bomberos y policía trabajan en principio de incendio en terreno baldío de Esquel
3
 Ciclista sufrió una caída y fue trasladado al hospital
4
 Un hombre amenazó a su pareja y desató un incendio antes de agredir a policías
5
 Operativo “Escudo Ecológico”: Secuestraron herramientas, plantas de marihuana y hasta una lancha
1
 La silla no es un límite
2
 Vilma Mellado: la enfermera que cruzó la nieve a caballo para cuidar a su gente
3
 Orgullo Esquelense: Carla Diaz, una joven que inspira
4
 La Policía de la Provincia invierte en modernización tecnológica y armamento
5
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -