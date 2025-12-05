Importante robo de cables en Valle Chico afecta a los vecinos

En un hecho que combina el delito contra la propiedad con el perjuicio a un servicio esencial, el Municipio de Esquel ha denunciado un nuevo acto de vandalismo que afectó la infraestructura de bombeo de agua en un barrio.

El titular de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales (UEPROMU), Iván Pereyra, confirmó que el hecho se registró a principios de semana. "En el día del lunes, martes de esta semana, se produjo ese hecho de vandalismo. Nos aserraron dos postes de eucaliptos y se pudieron hacer del cable que alimenta la bomba," precisó Pereyra.

El funcionario hizo hincapié en el riesgo que implicó la sustracción del material: "Era un cable que estaba electrificado, que venía de un transformador. Era un riesgo también para la persona que se animó a hacer este hecho de vandalismo. Un riesgo que podría haber incendiado por la cantidad de vegetación que hay alrededor de ese lugar."

Un daño que supera lo económico

Más allá del valor material de los cables sustraídos, Pereyra lamentó las consecuencias operativas y el esfuerzo perdido: "un poco defraudado, un poco triste por este hecho. Creo que más allá del daño económico, es un daño operativo para el barrio, para la ciudad, para el municipio."

El titular de la UEPROMU subrayó que el personal municipal ha estado trabajando intensamente en los últimos meses para subsanar deficiencias históricas en las redes: "Nosotros estamos trabajando hace dos meses, tres meses, muy intensamente en la red eléctrica, en la red de agua. En dejar todas las instalaciones lo mejor posible." Entre los logros recientes, mencionó que las dos cisternas se encuentran hoy "al 100% operativas", refaccionadas, impermeabilizadas y con cerco perimetral.

En este sentido, Pereyra concluyó: "Creo que venimos demostrando que estamos haciendo bien las cosas en el barrio y estamos a paso de poder regularizarla al 100%. Cuando ocurren estos hechos, creo que es más el dolor del hecho en sí, que en realidad el daño económico."

Medidas de seguridad reforzadas y antecedentes

Consultado sobre la inmediata reposición, Pereyra señaló la complejidad de la tarea y la necesidad de buscar soluciones definitivas. "Es complicado volver a colocar un nuevo cable. Estamos estudiando la forma de colocar dos postes de hormigón para que nadie los pueda tirar abajo." El objetivo es claro: "llegar al cable desde otras alturas o desde otros sectores para que no sea tan fácil vandalizarlo."

El hecho no es aislado. Pereyra confirmó que "es la segunda vez que nos roban ese cable," recordando que previamente ya había sido sustraído el costoso cable sintenax que se extiende a lo largo de los 70 metros de profundidad de la perforación.

Sobre la investigación, el titular de la UEPROMU indicó que, a diferencia del primer robo donde no se encontró al culpable, en esta ocasión "hoy sí, hoy creo que identificaron el móvil y están investigando dónde se puede encontrar el culpable."

E.B.W.