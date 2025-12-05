Chubut presentó avances clave en la implementación de la historia clínica integrada

En el marco del constante trabajo que la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres viene llevando adelante para jerarquizar el sistema sanitario público, desde el Gobierno Provincial a través de la Secretaría de Salud, se destacó que Chubut formó parte en Tandil del “2º Encuentro Anual de Historia de Salud Integrada (HSI)”.

Se trató de un evento efectuado durante dos jornadas en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) y, en representación de la provincia estuvieron presentes dos referentes de la cartera sanitaria provincial: la directora de Producción de Conocimiento, María de los Ángeles Carreño, y el jefe del Departamento de Capacitación Continua, Sebastián Arculis.

Durante el encuentro, en el que se realizaron múltiples disertaciones, se plantearon dos ejes temáticos: Gobernanza, sustentabilidad e interoperabilidad, y Desafíos de la transformación digital y vinculación con el ecosistema innovador.

En la oportunidad, se debatió sobre la transformación digital del sistema de salud argentino, y se compartieron experiencias de trabajo, y los avances y desafíos del ecosistema de la Historia de Salud Integrada, promoviendo la innovación, la interoperabilidad y la sustentabilidad de las soluciones digitales en el ámbito sanitario.

Exposiciones de Chubut

La directora de Producción de Conocimiento de la cartera sanitaria chubutense, María de los Ángeles Carreño, se refirió al encuentro nacional y explicó que “el primer día estuvo dirigido a las autoridades y a los equipos sanitarios de los gobiernos provinciales, que son los referentes y encargados de implementar la Historia de Salud Integrada”.

“En una de las principales mesas de trabajo que se conformaron participó de manera online la secretaria de Salud, Denise Acosta, y se dialogó sobre la importancia de generar un consenso sobre la gobernabilidad y la sustentabilidad del proyecto”, detalló.

En esa línea, la funcionaria indicó que “se apunta a que entre las provincias nos podamos comunicar a través de esta plataforma”, por eso remarcó que “son fundamentales estos encuentros para reforzar el trabajo en red, intercambiar experiencias y ver qué cuestiones tenemos que optimizar”.

Sobre la segunda jornada de la actividad realizada en Tandil, manifestó que “estuve a cargo de la apertura de la mesa de experiencias de implementación, y expuse sobre cómo llevamos a cabo la ejecución en Chubut de esta plataforma”.

Además, Carreño señaló que “de manera online, la jefa del Departamento de Optimización y Procesamiento de Datos, Mariela Lienqueo, realizó una exposición sobre cómo trabajamos en la extracción de datos en la historia de salud integrada”, agregando que “Sebastián Arculis disertó sobre metodologías y aprendizajes de implementación en territorio”.

Al finalizar, la directora provincial valoró “la participación en este tipo de encuentros, ya que podemos intercambiar experiencias y metodologías de trabajo, que son las que nos permiten seguir avanzando hacia un sistema de salud más conectado, ágil y colaborativo, y continuar con el proceso de implementación de la historia de salud integrada en todos los hospitales de la provincia, zonales y rurales”, concluyó.





