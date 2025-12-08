Este lunes continúa el calor en Esquel

Durante el lunes, Esquel tendrá una temperatura mínima de 17 °C y una máxima que alcanzará los 27 °C. En horas de la mañana el tiempo se mantendrá estable, con temperaturas cercanas a los 20 °C y sin probabilidad de precipitaciones.

Por la tarde, el termómetro llegará al valor máximo previsto, con registros en torno a los 27 °C y condiciones mayormente secas. Los vientos se moverán entre los 13 y 22 km/h.

Hacia la noche aumentará la inestabilidad, con una probabilidad de lluvias que oscilará entre el 10 y el 40 %, y una temperatura cercana a los 24 °C. Se prevé además un incremento en la intensidad del viento, que podría alcanzar ráfagas de entre 23 y 31 km/h.

R.G.