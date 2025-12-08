21°
27° 13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 08 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 clima #EsquelChubut
08 de Diciembre de 2025
clima |
Por Redacción Red43

Este lunes continúa el calor en Esquel

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este lunes 8 de diciembre se espera una jornada cálida en Esquel, con cielo mayormente estable durante el día y chances de precipitaciones hacia la noche.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Durante el lunes, Esquel tendrá una temperatura mínima de 17 °C y una máxima que alcanzará los 27 °C. En horas de la mañana el tiempo se mantendrá estable, con temperaturas cercanas a los 20 °C y sin probabilidad de precipitaciones.

 

Por la tarde, el termómetro llegará al valor máximo previsto, con registros en torno a los 27 °C y condiciones mayormente secas. Los vientos se moverán entre los 13 y 22 km/h.

 

Hacia la noche aumentará la inestabilidad, con una probabilidad de lluvias que oscilará entre el 10 y el 40 %, y una temperatura cercana a los 24 °C. Se prevé además un incremento en la intensidad del viento, que podría alcanzar ráfagas de entre 23 y 31 km/h.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Cholila: vecinos piden revisión de la condena a Jorge Pascoff
2
 Edwin Momberg QEPD
3
 Kevin Martín se quedó con los 45K del Q Trail
4
 Así se vivió el Q Trail 2025 en Esquel
5
 Sin esquelenses en la final de Newcom
1
 La silla no es un límite
2
 Orgullo Esquelense: Carla Diaz, una joven que inspira
3
 La Policía de la Provincia invierte en modernización tecnológica y armamento
4
 Secuestran 100 Dosis de cocaína en un allanamiento en Esquel
5
 Torres: La reforma debe "garantizar más trabajo en un contexto de destrucción de empleo".
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -