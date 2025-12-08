El Puerto de Comodoro y el Ejército Argentino evaluaron capacidad operativa para un futuro ejercicio militar

La Administración Portuaria del Puerto de Comodoro Rivadavia fue parte del Ejercicio Nivel Unidad de la Base de Apoyo Logístico "Comodoro Rivadavia" del Ejército Argentino junto a Prefectura Naval Argentina.

La actividad, realizada días pasados, incluyó el despliegue de medios logísticos y vehículos de combate mecanizados con el propósito de evaluar las instalaciones y capacidades del puerto mediante una operación logística específica en cuanto al transporte marítimo de vehículos de combate y equipamiento militar.

El procedimiento permitió evaluar en la práctica, los medios existentes en la terminal portuaria; los volúmenes de peso operables y la capacidad de maniobra de los vehículos de gran porte dentro de las instalaciones. Ochenta hombres y veintidós vehículos pertenecientes al Batallón Logístico 9 se desplegaron en el muelle de ultramar incluyendo medios de apoyo propios como camiones contenedores, cocina, duchas y potabilizadores de agua con el objetivo de evaluar eventuales procedimientos con equipos de este volumen dentro de la estructura del Puerto.

Se realizaron evaluaciones de peso y resistencia de la estructura, preparada por sus características para maniobras de envergadura. El ejercicio consistía en simular el transporte marítimo de doce vehículos de combate mecanizados desde buques de la Armada Argentina para su descarga y posterior traslado terrestre a la ciudad de Sarmiento. E inclusive, maniobrar sin entorpecer la operatoria habitual dada la autonomía que implica la utilización de los vehículos del Ejército que permiten operar durante tres días con relevo de personal y abastecimiento.

El ejercicio también incluyó una instancia administrativa y de seguridad que involucró a personal de Prefectura Naval en cuanto a la documentación de vehículos, seguros y la documentación de ingreso al Puerto. La actividad forma parte de la preparación para un ejercicio de mayor magnitud que se realizará en abril del 2026 en la zona de Sarmiento con la participación de las unidades dependientes del Comando de Brigada Mecanizada IX, como también de la Armada Argentina.

