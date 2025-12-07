23°
27°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 07 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #EsquelChubutRed43
07 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Así se vivió el Q Trail 2025 en Esquel

El Q Trail 2025 volvió a convertir a Esquel en epicentro del trail, con un circuito desafiante y cientos de participantes de toda la región. Conocé los resultados de los ganadores. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La edición 2025 del Q Trail volvió a convertir a Esquel en el epicentro del trail running patagónico. Este domingo, más de 500 corredores de toda la región se enfrentaron a un circuito exigente que combinó senderos, ascensos, descensos y tramos de montaña, poniendo a prueba resistencia, estrategia y pasión por la carrera.

 

El evento, que se desarrolló bajo altas temperaturas, contó con una destacada organización y un gran acompañamiento del público local, que alentó a los atletas a lo largo de todo el recorrido. Para muchos corredores, participar del Q Trail significa no solo medirse a sí mismos, sino disfrutar de los paisajes de la cordillera y del espíritu de camaradería que caracteriza a la competencia.

 

En cuanto a los resultados, los ganadores de cada categoría fueron los siguientes:

 

 

Ganadores de las distancias principales:

 

- 10 km Masculino: Eulalio “Coco” Muñoz

 

- 10 km Femenino: Alejandra Carinao

 

- 25 km Masculino: Hugo Rodríguez

 

- 45 km Masculino: Kevin Martín

 

 

Resultados Detallados de 10km (Top 3 General)

 

- Ganador General Masculino: Eulalio Muñoz (Esquel) - 00:45:33

 

- 2do. Fernando Agustín Salazar (Puerto Madryn) - 00:55:01

 

- 3ro. Facundo Nieva (Comodoro Rivadavia) - 00:55:33

 

 

- Ganadora General Femenino: Alejandra Carinao (Esquel) - 00:57:49

 

- 2do. Raquel Bogado Jara (Esquel) - 00:59:42

 

- 3ro. Carla Vanesa Vera (Rada Tilly) - 01:01:54

 

Más allá de los ganadores, todos los participantes coincidieron en que la carrera ofreció un gran desafío físico y una experiencia única en contacto con la naturaleza. La edición 2025 del Q Trail reafirma el crecimiento de esta competencia como un evento de referencia para corredores de montaña de toda la región y un atractivo más para el turismo deportivo en Esquel.

 

Concluida la jornada, tanto la organización como los participantes, destacaron el éxito del evento y el apoyo del público, dejando la expectativa para una próxima edición.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Un lazo que no se rompe: la Clase 67 volvió al Regimiento 3
2
 Edwin Momberg QEPD
3
 Kevin Martín se quedó con los 45K del Q Trail
4
 Comenzó el Q-Trail en Esquel: 500 corredores dieron inicio a la temporada de verano
5
 Cholila: vecinos piden revisión de la condena a Jorge Pascoff
1
 La silla no es un límite
2
 Orgullo Esquelense: Carla Diaz, una joven que inspira
3
 La Policía de la Provincia invierte en modernización tecnológica y armamento
4
 Secuestran 100 Dosis de cocaína en un allanamiento en Esquel
5
 Torres: La reforma debe "garantizar más trabajo en un contexto de destrucción de empleo".
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -