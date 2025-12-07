Así se vivió el Q Trail 2025 en Esquel

La edición 2025 del Q Trail volvió a convertir a Esquel en el epicentro del trail running patagónico. Este domingo, más de 500 corredores de toda la región se enfrentaron a un circuito exigente que combinó senderos, ascensos, descensos y tramos de montaña, poniendo a prueba resistencia, estrategia y pasión por la carrera.

El evento, que se desarrolló bajo altas temperaturas, contó con una destacada organización y un gran acompañamiento del público local, que alentó a los atletas a lo largo de todo el recorrido. Para muchos corredores, participar del Q Trail significa no solo medirse a sí mismos, sino disfrutar de los paisajes de la cordillera y del espíritu de camaradería que caracteriza a la competencia.

En cuanto a los resultados, los ganadores de cada categoría fueron los siguientes:

Ganadores de las distancias principales:

- 10 km Masculino: Eulalio “Coco” Muñoz

- 10 km Femenino: Alejandra Carinao

- 25 km Masculino: Hugo Rodríguez

- 45 km Masculino: Kevin Martín

Resultados Detallados de 10km (Top 3 General)

- Ganador General Masculino: Eulalio Muñoz (Esquel) - 00:45:33

- 2do. Fernando Agustín Salazar (Puerto Madryn) - 00:55:01

- 3ro. Facundo Nieva (Comodoro Rivadavia) - 00:55:33

- Ganadora General Femenino: Alejandra Carinao (Esquel) - 00:57:49

- 2do. Raquel Bogado Jara (Esquel) - 00:59:42

- 3ro. Carla Vanesa Vera (Rada Tilly) - 01:01:54

Más allá de los ganadores, todos los participantes coincidieron en que la carrera ofreció un gran desafío físico y una experiencia única en contacto con la naturaleza. La edición 2025 del Q Trail reafirma el crecimiento de esta competencia como un evento de referencia para corredores de montaña de toda la región y un atractivo más para el turismo deportivo en Esquel.

Concluida la jornada, tanto la organización como los participantes, destacaron el éxito del evento y el apoyo del público, dejando la expectativa para una próxima edición.

