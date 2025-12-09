27°
Martes 09 de Diciembre de 2025
09 de Diciembre de 2025
Un camión que transportaba ripio terminó volcado

Un camión que trasladaba ripio terminó volcado sobre uno de sus laterales, lo que motivó la intervención de Bomberos Voluntarios y el despliegue de maquinaria para remover el vehículo.
Bomberos Voluntarios de El Bolsón informaron que el último viernes, minutos después del mediodía, se activó una salida de móvil de rescate por el vuelco de un camión en la zona de Catarata de Mallín Ahogado, aproximadamente a 5 kilómetros del cruce de Wharton.

 

Al arribar al lugar, el personal encontró el vehículo volcado sobre su lateral izquierdo. El camión transportaba ripio, lo que dificultó su estabilidad en el camino vecinal.

 

 

Los bomberos realizaron la evaluación correspondiente y confirmaron que el conductor no sufrió lesiones, por lo que no requirió asistencia médica.

 

Ante la posición del vehículo y la carga transportada, se solicitó maquinaria para retirar el camión del camino.

 

 

 

O.P.

 

