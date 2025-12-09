Incendio en el Motoco: El refugio de montaña quedó totalmente destruido

El incendio que afectó al Refugio Motoco, ubicado dentro del Área Natural Protegida Río Azul – Lago Escondido (ANPRALE), fue declarado extinguido tras una intensa operación que se extendió desde la medianoche del domingo 7 hasta la tarde del lunes 8 de diciembre.

De acuerdo con la información oficial, el aviso inicial llegó a la Central Operativa del SPLIF El Bolsón, emitido por los refugieros del establecimiento turístico. A partir de ese momento se activó un despliegue coordinado que incluyó ascensos nocturnos, transporte aéreo de herramientas y tareas de enfriamiento en altura.

Ascenso nocturno y operativo múltiples

El operativo se desarrolló sobre el Circuito Valle del Motoco, un recorrido que inicia en la pasarela del río Azul, en Lago Puelo, y avanza entre bosques densos de coihue, avellano, tepa y alerce.

A las 23:30, personal del SPLIF El Bolsón, la Patrulla de Montaña, Bomberos Voluntarios de El Bolsón y Defensa Civil municipal iniciaron el ascenso por el sendero del Motoco.

Bomberos y Defensa Civil permanecieron en la pasarela como apoyo logístico y de seguridad, mientras que SPLIF y la Patrulla de Montaña continuaron el trayecto hasta el refugio.

Cerca de las 5 de la mañana del lunes, los equipos comenzaron las labores directas de extinción. En el lugar se constató la pérdida total de la estructura del refugio y una afectación parcial de la vegetación nativa circundante. Además del espacio cerrado para pernocte, el sitio ofrecía zona de acampe y servicios para los caminantes.

Para garantizar las comunicaciones se instaló un puesto intermedio en media ladera, dado que la zona presenta escasa conectividad. Paralelamente, se solicitó el apoyo aéreo del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), que envió un helicóptero destinado al traslado de equipamiento y al descenso posterior del personal.

Apoyo aérea y trabajos finalizados a media tarde

El helicóptero del SNMF permitió acelerar la llegada de herramientas al sitio del incendio, un punto estratégico dada la dificultad del terreno y el desgaste propio del ascenso nocturno.

Las tareas se extendieron a lo largo de toda la jornada. Finalmente, alrededor de las 17 hs, tras confirmar la extinción y realizar el enfriamiento del área, el personal descendió nuevamente mediante transporte aéreo hacia la base operativa.

Pérdidas totales en el refugio

Si bien el refugio sufrió daños completos, el aviso de la encargada y la respuesta coordinada evitaron la propagación del fuego hacia otros sectores del ANPRALE. Se registró la afectación de algunos árboles nativos, sin avance hacia áreas más amplias del bosque.

Durante el lunes se dispuso además el cierre preventivo del Circuito Valle del Motoco, medida tomada para garantizar la seguridad del público y facilitar el movimiento de los equipos.

Operativo

Fue llevado adelante por SPLIF El Bolsón (combatientes, herramientas y 2 móviles), Servicio Nacional de Manejo del Fuego (helicóptero para traslado de equipamiento y brigadistas), Patrulla de Montaña, Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Municipalidad de El Bolsón (Unidad de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres), Protección Civil Lago Puelo y Personal del Refugio Motoco.

Emergencia ígnea

Recordaron que continúa vigente la emergencia ígnea, tanto en Chubut como en Río Negro, que prohíbe el uso de fuego al aire libre.

Se solicita: avisar de inmediato al 103 ante cualquier columna de humo, no acercarse a zonas con actividad operativa, y mantener despejadas las vías de acceso.

O.P.