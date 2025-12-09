El pequeño pueblo donde una madre escondió el cadáver de su hija debajo de la cama durante una semana

La localidad de Villa Rumpial, pequeño pueblo situado en la provincia de Córdoba, fue escenario de un impactante suceso que ha dejado a la comunidad atónita. Vecinos del barrio El Torreón se comunicaron con las autoridades para informar sobre la inquietante desaparición de una joven de tan solo 22 años. La policía rápidamente acudió al lugar, recibiendo en todo momento la colaboración de los alarmados residentes.

Lo que encontraron dentro de la vivienda fue extremadamente perturbador. Oculto debajo de la cama, yacía el cuerpo sin vida de la joven, notablemente en estado de descomposición, lo cual estimaron que habían transcurrido ya varios días desde su deceso. Las circunstancias del descubrimiento pronto señalaron hacia la madre de la joven como la principal sospechosa de este potencial crimen.

De acuerdo con declaraciones de fuentes cercanas al operativo policial, durante la inspección en la vivienda, la madre de 64 años recibió a los oficiales asegurando que su hija descansaba en su habitación. La sorpresa fue mayúscula cuando los agentes descubrieron que, en lugar de una joven descansando, se encontraban frente al cadáver de la muchacha que llevaba varios días muerta.

La mujer fue apresada inmediatamente y sometida a diversos exámenes psicológicos a fin de arrojar luz sobre la razón que la llevó a convivir con el cuerpo de su hija fallecida durante casi una semana. A pesar de lo impactante del hallazgo, las autoridades inicialmente no consideraron el suceso como un homicidio. Sin embargo, la fiscal responsable del caso, Paula Bruera, ordenó la realización de una autopsia para esclarecer definitivamente las causas de la muerte. Aunque preliminarmente se sugirió que un paro cardiorespiratorio pudo haber sido el motivo del deceso.

Bajo la carátula de muerte de etiología dudosa, la investigación apunta ahora a recabar testimonios de familiares y personas del entorno cercano. Datos no corroborados apuntan a que la joven podría haber tenido alguna discapacidad, un hecho que de confirmarse, enriquecería el complejo cuadro de esta casa.

La comunidad de Villa Rumpial permanece en estado de conmoción mientras las autoridades continúan con las pesquisas para desentrañar los enigmas que rodean este trágico suceso. En medio del dolor y la creciente curiosidad, los vecinos aguardan impacientes nuevas revelaciones que puedan ofrecerle al caso un merecido cierre.