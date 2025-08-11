El Municipio impulsa un programa y un concurso educativo sobre el corredor biológico entre La Zeta y P.N. Los Alerces

La subsecretaría de Turismo, junto a la Dirección Técnica Ambiental de la Municipalidad de Esquel y el Parque Nacional Los Alerces, impulsa un programa educativo de sensibilización turística destinado a estudiantes de escuelas secundarias sobre el corredor biológico entre la Reserva Natural Urbana Laguna “La Zeta” y el Parque Nacional Los Alerces.

La propuesta consiste en una capacitación sobre ambas áreas protegidas y un concurso audiovisual, dirigido a estudiantes 4° año de educación secundaria con orientación en Ciencias Naturales y Turismo. Entre las instituciones destinatarias se encuentra el Colegio Salesiano y las escuelas N°7714, N°1736, N°735 y N°791.

Concurso audiovisual por el Día Mundial del Turismo

En el marco de lo que será la fiesta por el Día Mundial del Turismo a fines de septiembre, desde el municipio y las instituciones participantes se impulsará un concurso audiovisual destinado a las instituciones previamente mencionadas.

El objetivo es que cada escuela presente un contenido audiovisual que resuma la importancia sobre este conservador biológico. Como incentivo, la institución ganadora del concurso obtendrá mediante vouchers la posibilidad de realizar una excursión gratuita al Alerzal Milenario por parte de la empresa Cleona.

La propuesta será trabajada con docentes de cada escuela y se evaluará durante las actividades desarrolladas en el marco del Día Mundial del Turismo. Se tendrá en cuenta la accesibilidad, creatividad y viabilidad de la propuesta.