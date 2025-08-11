La Lotería del Chubut redobla la lucha contra el juego ilegal y clandestino

El presidente de la Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, anunció una serie de iniciativas para combatir el juego ilegal y promover prácticas responsables en la provincia. Ibarra destacó una capacitación sobre juego responsable, que ya se realizó con una destacada participación en la cordillera, y que se replicará en toda la provincia.

Según Ibarra, el juego en línea ilegal es uno de los mayores desafíos, ya que facilita el acceso a menores. Para combatirlo, la Lotería está trabajando en conjunto con billeteras virtuales, Arca, equipos legales y fiscalías. El funcionario subrayó el papel crucial de los agencieros, a quienes considera una "fuente de empleo" y un "aporte importante" a la institución, ya que proveen información clave para adaptar los programas de juego responsable.

En cuanto a los bingos ilegales, Ibarra explicó que la Lotería autoriza bingos menores únicamente a instituciones con personería jurídica y con un fin específico, como la compra de equipamiento para escuelas u hospitales. Si no se cumplen estos requisitos, el bingo es considerado ilegal y debe ser denunciado.

Finalmente, Ibarra, destacó la reciente clausura de un casino clandestino, fruto del trabajo conjunto del equipo legal de la Lotería y la fiscalía.

F.P