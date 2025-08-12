El Consejo de la Magistratura de Chubut sesionará en Esquel a partir del 26 de agosto

Pamela Ruppel, representante popular del Consejo de la Magistratura de Chubut, anunció que el organismo sesionará en Esquel a partir del próximo 26 de agosto en el Hotel Tehuelche. La funcionaria destacó la importancia de que la ciudadanía participe en estas sesiones, que son públicas, para entender cómo se eligen jueces, fiscales y funcionarios judiciales.

Ruppel explicó que el cargo de representante popular no es un puesto político con sueldo, sino una carga pública que puede ser ocupada por cualquier ciudadano que no sea abogado. La conformación del Consejo de la Magistratura de Chubut es única en el mundo por contar con cinco representantes populares elegidos directamente por el voto de la gente.

En este sentido, la representante recordó que en las próximas elecciones legislativas de octubre se elegirá a su reemplazo y al de los otros cuatro representantes. Ruppel enfatizó que la gente tiene el poder de elegir a estos consejeros a través del voto, y que todos los partidos políticos están obligados a incluir un candidato en su boleta.

Las sesiones en Esquel, que son parte del carácter itinerante del Consejo, serán una oportunidad para que la comunidad observe de manera transparente cómo se debate la elección de los postulantes. La representante resaltó que el organismo cuenta con una buena representación de la zona, incluyendo consejeros de Esquel y Lago Puelo.

