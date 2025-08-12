Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 12 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
12 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El Consejo de la Magistratura de Chubut sesionará en Esquel a partir del 26 de agosto

Pamela Ruppel, representante popular del organismo, invitó a la comunidad a presenciar de forma pública y transparente la elección de jueces, fiscales y funcionarios judiciales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Pamela Ruppel, representante popular del Consejo de la Magistratura de Chubut, anunció que el organismo sesionará en Esquel a partir del próximo 26 de agosto en el Hotel Tehuelche. La funcionaria destacó la importancia de que la ciudadanía participe en estas sesiones, que son públicas, para entender cómo se eligen jueces, fiscales y funcionarios judiciales.

 

 

Ruppel explicó que el cargo de representante popular no es un puesto político con sueldo, sino una carga pública que puede ser ocupada por cualquier ciudadano que no sea abogado. La conformación del Consejo de la Magistratura de Chubut es única en el mundo por contar con cinco representantes populares elegidos directamente por el voto de la gente.

 

 

En este sentido, la representante recordó que en las próximas elecciones legislativas de octubre se elegirá a su reemplazo y al de los otros cuatro representantes. Ruppel enfatizó que la gente tiene el poder de elegir a estos consejeros a través del voto, y que todos los partidos políticos están obligados a incluir un candidato en su boleta.

 

 

Las sesiones en Esquel, que son parte del carácter itinerante del Consejo, serán una oportunidad para que la comunidad observe de manera transparente cómo se debate la elección de los postulantes. La representante resaltó que el organismo cuenta con una buena representación de la zona, incluyendo consejeros de Esquel y Lago Puelo.

 

 

F.P 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Búsqueda de personal
2
 Horror en el barrio: mató a su bebé a ladrillazos e incendió la casa para ocultar el crimen
3
 Miedo y misterio: la cruz gigante de vidrio molido que apareció en un parque de dinosaurios
4
 Con juegos y entretenimiento, Plim Plim Peloteros festejara el Día de las Infancias
5
 Caso Cretton en El Maitén: confirman perpetua para Napal y Peinipil y ordenan revisar la reincidencia
1
 Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew
2
 Orgullo esquelense en el Himalaya: el sargento ayudante Carlos Villafañe alcanzó la cima del Monte Kun
3
 La Cooperadora del Hospital de Esquel donó equipamiento por más de $60 millones
4
 "No fueron a robar": La defensa de Otermin asegura que el viaje a Esquel fue para cobrar una deuda millonaria
5
 Con payadores y malambo, el gimnasio municipal se prepara para una gran noche de sabado
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -