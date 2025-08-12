Con actividades de prevención y promoción, se prepara la Jornada de Salud Mental Y Prevención del Suicidio

Esquel se prepara para conmemorar el Día Internacional de la Salud Mental, el próximo 10 de octubre, con una jornada de prevención y concientización que se llevará a cabo en el SUM de la Escuela 76. La iniciativa, que surgió del trabajo de diversos consejos municipales, busca "desmitificar un poco lo que es la salud mental" y derribar los mitos sociales que la rodean.

Según explicó una de las responsables del área, Pamela Ruppel, la salud mental no se limita a la psicología o la psiquiatría, sino que "tiene que ver con el cuidado, con la salud integral que tenemos que cuidar todos". La jornada tiene como objetivo abordar esta problemática, que ha sido identificada como un factor común en las demandas que recibe el municipio.

Para ello, diversas instituciones y organizaciones participarán con actividades como proyecciones de cine, números artísticos, charlas personalizadas y entrega de folletería. La finalidad es promover un espacio de diálogo que permita a la comunidad entender la salud mental de manera integral y sin prejuicios, combatiendo la vergüenza que a menudo se asocia con buscar ayuda.

Además de la jornada de octubre, también se están planificando actividades para el 10 de septiembre, Día Internacional de la Prevención. Se invita a todas las instituciones y organizaciones interesadas en trabajar en estas problemáticas a sumarse a la mesa de trabajo que se reúne mensualmente. La funcionaria concluyó que "esta es una problemática que tenemos que trabajar entre todos, así que todo el que quiera trabajar con esto será bienvenido".

F.P