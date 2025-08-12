Esquel, Argentina
Martes 12 de Agosto de 2025
12 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Chubut estará presente en la Expo Turismo Comodoro 2025 mostrando todos sus atractivos

La Provincia tendrá una activa participación con un stand institucional con promociones, juegos, sorteos y actividades para todo el público. 
Por Redacción Red43

El Gobierno del Chubut que conduce Ignacio “Nacho” Torres, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo, participará en una nueva edición de la Expo Turismo de Comodoro, que se desarrollará este fin de semana largo en el Predio Ferial de la ciudad petrolera.

 

 

La presencia institucional del Gobierno del Chubut, en el evento que se desarrollará desde este viernes 15 al domingo 17 de agosto, forma parte de las políticas de promoción turísticas impulsadas por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres para potenciar el posicionamiento de la provincia como destino del país.

 

 

El stand institucional contará con información turística de cada rincón de la provincia, sorteos, regalos, juegos y actividades pensadas para todo el público. Además, habrá un espacio destinado al Programa Vinos y Sabores, donde se realizarán degustaciones de diferentes vinos de la provincia. Y otro al Programa Origen Chubut, con participación de varios productos locales muy reconocidos, como textiles, decoraciones, infusiones de té, producciones de mieles, entre otros. 

 

 

También el stand contará con representantes de los destinos de Trelew, Esquel, El Maitén, Gualjaina, Trevelin, El Hoyo, Cholila y 28 de Julio. Estas localidades promoverán sus actividades más reconocidas y los principales atractivos turísticos de cada región.

 


 
Cronograma 

 

 

Expo Turismo Comodoro comenzará este viernes 15 con una jornada destinada pura y exclusivamente al sector privado. Se harán rondas de negocios, contará con una amplia variedad de actividades, presentaciones en vivo, conferencias y espacios de coworking.

 

 

De esta manera se logrará generar un espacio de encuentro para negocios y promoción para el sector turístico, tanto público como privado de toda la Patagonia y Argentina. Esto también reforzará a la comunidad entre los actores que forman parte del sector a nivel local, regional y nacional.

 

 

El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, participará este viernes con una charla junto a representantes del Consejo Federal de Inversiones (CFI), llamada “Herramientas de Financiamiento para el sector turístico”. Durante su desarrollo se expondrán los beneficios de la Ley Programa de Incentivo a la Promoción Turística.

 


 
Más actividades

 

 

Por otro lado, el sábado 16 y domingo 17 de 12 a 00 horas, se realizarán jornadas abiertas al público, libres, gratuitas y con acceso a distintos espacios interactivos con actividades recreativas e intervenciones artísticas.

 

 

El evento contará con la presencia de más de 50 destinos turísticos regionales, nacionales e internacionales que se presentarán. También habrá charlas, capacitaciones y una sala de formación profesional.

 

 

El Auditorio del Predio Ferial, se convertirá el sábado 16 y domingo 17 de agosto, en un espacio de actividades formativas para el sector turístico. El mismo será coordinado por FEHGRA (Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de la Patagonia Central).

 

 

Diferentes prestadores y emprendedores turísticos presentarán sus atractivos, proyectos y propuestas para fortalecer su marca en los mercados turísticos nacionales e internacionales.

 

 

Por otro lado, productores de elaboraciones regionales y artesanos de rubros como textil, decoración y diseño mostrarán sus respectivos productos para promocionar la producción local.

 

 

Los diversos emprendimientos contarán con productos locales, puestos gastronómicos y los mismos estarán presentes en el patio del festín, donde habrá foodtrucks, cerveceros y cocteleros.

 

 

F.P

 

