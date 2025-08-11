Con el objetivo de brindar transparencia, la Lotería del Chubut implementa su propia licencia de juego en línea

El presidente de la Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, anunció el lanzamiento de la nueva plataforma de juego en línea de la institución, una iniciativa impulsada por el gobernador Ignacio "Nacho" Torres.

El objetivo es brindar transparencia y combatir el juego ilegal. Esta nueva licencia, operada por la empresa internacional betwarrior.bet.ar, se enmarca en una ley provincial que regula el juego en línea.

Ibarra explicó que la plataforma, que estará disponible en la web y próximamente en una aplicación para Play Store, fue creada para generar más recursos para la Lotería.

Además, subrayó el compromiso con el juego responsable, ya que la plataforma cuenta con herramientas como botones de autoexclusión, límites de juego y un teléfono de ayuda para los usuarios.

El lanzamiento oficial de la plataforma está programado para el 21 de agosto, momento en el que se brindarán más detalles sobre cómo cargar crédito y cómo utilizar las herramientas de juego responsable.

