Exitosa participación de Chubut en la feria de turismo de reuniones más importante del país

En el marco de las políticas de promoción fijadas por el gobernador Ignacio "Nacho" Torres para seguir posicionando a la provincia en materia turística, Chubut participó de manera exitosa de una nueva edición de "Meet Up Argentina", que reunió en Buenos Aires a los principales actores en materia de turismo de reuniones.

A través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, la Provincia promocionó los destinos sedes de eventos en un stand institucional, entre los que se destacaron la Agencia Chubut Turismo, Madryn Bureau, Ente Trelew Turístico, Secretaría de Turismo de Esquel y Ente Comodoro Turismo. Además, participaron representantes del sector privado y atractivos de la provincia como el Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF), Full Brain, la cadena de hoteles RH, Fisionsur SRL, La Aldea Eventos, Ecocentro y Sussanich Turismo.

Consultado por la participación de Chubut, el ministro de Turismo de la provincia Diego Lapenna destacó que “el balance ha sido muy positivo, y esto está vinculado sin dudas a la importancia que le ha dado el gobernador Ignacio Torres a esta cartera para posicionar nuevamente a nuestro territorio como destino sede para congresos, convenciones, ferias, incentivos y demás eventos provinciales, nacionales e internacionales, con el objetivo de articular con todos los actores del sector”.

“Los diferentes destinos de la provincia, junto al sector privado, entienden que esta es una oportunidad única para el crecimiento y desarrollo turístico; prueba de esto es el nuevo Centro de Convenciones del MEF, que ubica a Trelew como actor protagónico de este sector”. dijo.

Meet Up Argentina

"Meet Up Argentina" se desarrolló la semana pasada con la organización de la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones y Congresos (AOCA), en conjunto con el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, INPROTUR Arg y Visit Arg.

Allí se desarrollaron distintas reuniones, no sólo con actores muy importantes del segmento de turismo de reuniones; sino que, además, con prestadores de servicios relacionados a Agencias de Publicidad, Productoras Audiovisuales y demás alternativas que son estratégicas para la realización de futuros encuentros y congresos.

F.P