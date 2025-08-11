Esquel, Argentina
Lunes 11 de Agosto de 2025
11 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Chubut refuerza el Plan Calor con una inversión superior a los 190 millones de pesos

Tras la ola polar y por decisión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres cada localidad podrá adquirir, de acuerdo a sus necesidades específicas, insumos y equipamiento para enfrentar las bajas temperaturas.
Por Redacción Red43

Siguiendo directivas del gobernador Ignacio "Nacho" Torres, tras la ola polar que afectó a la provincia, el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, anunció un importante refuerzo del Plan Calor destinado a comunas rurales y municipios de toda la provincia, con el objetivo de garantizar la calefacción en los hogares más vulnerables.

 

 

La medida contempla una inversión que asciende a 190 millones de pesos, lo que permitirá a cada localidad adquirir, de acuerdo con sus necesidades específicas, herramientas, equipamiento e insumos para enfrentar las bajas temperaturas.

 

 

Respuesta rápida y adaptada

 

 

La ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, señaló que “llevamos adelante un proceso mano a mano con cada jefe comunal y con cada intendente para evaluar las necesidades después de la ola polar.

 

 

Esto ha llevado a que el gobernador de la provincia, Ignacio Torres, disponga este refuerzo, entendiendo que la respuesta debía ser rápida y adaptada a cada realidad local”.

 

 

El Plan Calor se ejecuta cada año durante la temporada invernal y, en esta oportunidad, el refuerzo busca ampliar el alcance y la capacidad de respuesta, priorizando a las familias que más han sufrido las consecuencias de las temperaturas extremas registradas en las últimas semanas.

 

 

F.P

 

