Legislatura discute un proyecto para regular el uso de tecnología en la lucha contra delitos complejos y la cibercriminalidad.

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia que preside la diputada del bloque Despierta Chubut María Andrea Aguilera iniciará este martes las reuniones informativas por el proyecto de ley número 71/25, presentado por el Poder Ejecutivo y que regula las nuevas herramientas tecnológicas para su utilización en la investigación, prevención y la lucha contra delitos complejos y la cibercriminalidad.



La reunión informativa tendrá la participación de autoridades judiciales del Chubut y de otras provincias, y se realizará a partir de las 9,30 horas con transmisión en vivo por la cuenta de YouTube de la Legislatura. Será en la Sala de Plenarios “Dr. Jorge Eduardo Aubía”.



Expositores



Las exposiciones estarán a cargo del procurador general, Jorge Miquelarena, de los procuradores generales adjuntos Marcos Fink y Matías Froment, así como del fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital, Fernando Rivarola.



También están previstas las exposiciones de Daniela Dupuy y de Franco Pilnik, en ambos casos fiscales de la Unidad del Ciberdelito del Ministerio Público Fiscal de Córdoba.



Asimismo participarán también como expositores Cristian Olazábal, fiscal jefe en Comodoro Rivadavia del Ministerio Público Fiscal del Chubut, y Eugenia Domínguez, fiscal general de la Unidad de Ciberdelitos del Ministerio Público Fiscal del Chubut.



Las reuniones informativas están previstas en el artículo 61° del Reglamento Orgánico de la Legislatura y tienen la finalidad de “conocer la opinión de la ciudadanía en general, personas jurídicas de carácter público o privado y organizaciones de la comunidad sobre materias de su interés y competencia”.



Así, durante la actual gestión legislativa se realizaron otras reuniones informativas, entre las cuales se destacaron las realizadas sobre el Código Electoral Provincial, aprobado en noviembre del año pasado por el pleno de la Legislatura; y sobre los proyectos de ley promoción y protección integral de los derechos de las personas mayores.



Además, en el contexto de la apertura de los temas legislativos a la comunidad, también se llevó adelante a comienzos de este año una histórica y concurrida reunión plenaria, con formato de audiencia pública, sobre COMBE, el ente administrador de servicios previsionales de contadores, odontólogos, médicos, bioquímicos y escribanos.

