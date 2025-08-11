La Universidad del Chubut celebró una nueva Colación de Grados

La Universidad del Chubut (UDC) desarrolló una nueva ceremonia en el marco de su XII Colación de Grados para celebrar la entrega de diplomas a 55 personas que concluyeron su formación en distintas carreras de grado y pregrado, consolidando así el crecimiento sostenido de la universidad pública en todo el territorio chubutense.

En el evento, que tuvo lugar días atrás en el Centro Cultural José Hernández de Rawson, recibieron sus títulos egresados de la Tecnicatura en Enfermería; Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico; Licenciatura en Acompañamiento Terapéutico; Tecnicatura en Gestión de la Información de la Salud; Tecnicatura en Energías Renovables; Tecnicatura en Desarrollo de Software, y Licenciatura en Redes y Telecomunicaciones.

La ceremonia estuvo presidida por la rectora de la UDC, Marcela Freytes Frey; el vicerrector Fernando Menchi; y el secretario académico Aldo Ana. Además contó con la participación desde la Dirección Provincial de Enfermería, de su titular Martha Bravo; y la jefa del Departamento de Área Técnica y Gestión en Enfermería, Yanina Hidalgo; y la presencia del intendente de Rawson, Damián Biss; docentes, coordinadores de carreras, estudiantes y demás integrantes de la comunidad universitaria.

Durante la ceremonia, Freytes Frey, subrayó que detrás de cada título hay una historia única construida con esfuerzo, dedicación y redes de afecto. En ese marco, agradeció a familias, amistades, docentes, personal de apoyo y equipos técnicos por hacer posible, día a día, el derecho a la educación superior pública, gratuita, inclusiva y comprometida con el territorio.

Además remarcó que las universidades públicas son una inversión estratégica, y llamó a los nuevos profesionales a poner el conocimiento al servicio del bien común, del cuidado, de la inclusión, del desarrollo sostenible y del trabajo digno, multiplicando lo aprendido en acciones que mejoren la vida de las comunidades.

Por último, la rectora de la Universidad del Chubut dedicó un especial reconocimiento “a quienes acompañaron desde el primer día: familias, amigos, amigas, compañeros y compañeras de ruta que sostuvieron, escucharon y cuidaron”, así como a la comunidad universitaria: “docentes, personal de apoyo y equipos técnicos que, con compromiso y vocación, hacen posible, día a día, efectivizar el derecho a la educación superior”.

A su turno, el intendente de Rawson Damian Biss destacó que: “Estos actos son realmente hermosos e importantes, porque detrás de cada título no solo hay un gran esfuerzo personal, sino también el acompañamiento de toda una familia que sostiene, sobre todo en los momentos difíciles”.

Reconocimiento a integrantes del Consejo Superior

Durante la celebración, también se reconoció a quienes formaron parte del Consejo Superior UDC y que han cumplido su mandato 2023-2025. Para este momento especial, se invitó al escenario a Noelia Miranda; María Florencia Torres; Carla Romina Iralde; Analia Belén Crespo; Duilio Isaac Montenegro; Claudio Martín Lavayen; Javier Raúl Gort; Florencia Rinaldi; Paula Milagros Acuña; Paula Ayelén Necul Narváez; Raúl Alberto Constante; Germán Jesús Flores; Florencia Verónica Esquivel Quiroz; Marco Gianni Palavecino; Fernando Javier Hernández García; y Julián Oscar Gelvez.

Diplomas de Honor

En la ceremonia también se reconocieron a tres egresadas de la Extensión Áulica de Rawson que culminaron sus estudios con un promedio de 9, otorgándoles el Diploma como Graduado de Honor, siendo ellas Sofía Gianella Fritz, Milena Estefanía, y Silvia Alejandra Castro.

Próximas ceremonias

Las próximas ceremonias se realizarán el 3 y 31 de octubre, cuando será el turno del acto de colación de grado para los graduados de Esquel y Puerto Madryn.

F.P