Lotería del Chubut se prepara para nuevos sorteos en Río Mayo y Trelew

La Lotería del Chubut ha anunciado los próximos eventos y sorteos del Telebingo, destacando la celebración del aniversario de Río Mayo y una "Experiencia Telebingo" de dos días en Trelew.

Los anuncios llegan tras el éxito del Telebingo en Gaiman, donde se benefició a 19 instituciones educativas y se donó un ecógrafo al hospital local.

Para el viernes 22 de agosto, se programó un evento en Río Mayo con una premiación importante, una promoción de 3x2 en cartones y un show de la banda La 2001 para el cierre.

Además, se anunció un evento especial en Trelew, la "Experiencia Telebingo", que se llevará a cabo el 20 y 21 de septiembre.

Durante estas dos jornadas, habrá sorteos y la participación de dos artistas nacionales, junto a varios artistas provinciales. El evento, que contará con la colaboración de la Municipalidad de Trelew y el MEF, se extenderá desde las 16:00 hasta la medianoche.

F.P