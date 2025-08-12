Comarca Andina, Argentina
Martes 12 de Agosto de 2025
12 de Agosto de 2025
Invitan a taller gratuito para crear objetos estéticos y funcionales

El Taller de Producción de Objetos Estéticos y Funcionales, se dicta gratuitamente todos los jueves, e invita a crear, experimentar y combinar arte y utilidad en objetos decorativos y cotidianos.
En Lago Puelo, todos los jueves de 9 a 11 hs se lleva adelante el Taller de Producción de Objetos Estéticos y Funcionales en la Casa de la Cultura. Esta propuesta abierta y gratuita ofrece un espacio para experimentar con diversas técnicas y materiales, combinando lo artístico con lo útil en la elaboración de objetos decorativos y de uso cotidiano.

 

El taller, que forma parte de la Formación Artística vocacional (FAV) del Instituto Superior de Formación Docente Artística (ISFDA) N°814.

 

 

Para inscribirse, las personas interesadas pueden acercarse a la Escuela N°194, sede La Isla, en Lago Puelo, de 18 a 20 hs, o directamente en la Casa de la Cultura durante el horario de la actividad.

 

 

O.P

 

