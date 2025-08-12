Dictarán un taller gratuito para armar invernáculos de producción familiar

El próximo martes 19 de agosto, a las 13:30 horas, se realizará en la Fundación Cooperar (Pagano 625, El Bolsón) una capacitación técnica gratuita sobre armado de invernáculo para la producción familiar.

La propuesta estará a cargo de la técnica Paz Passone, del INTA AER El Bolsón, y tiene como objetivo brindar conocimientos prácticos para que las familias puedan construir estructuras que permitan cultivar hortalizas, frutas y hierbas durante todo el año, protegiendo la producción de las bajas temperaturas, las heladas y otras condiciones climáticas.

Impulso a la autoproducción de alimentos

En los últimos años, la producción de alimentos en el hogar ha ganado terreno como una alternativa saludable y económica. Los invernáculos, al mantener un microclima controlado, permiten extender las temporadas de cultivo y mejorar el rendimiento de las cosechas, incluso en zonas de clima frío como la Comarca Andina.

El taller brindará herramientas para que cada persona pueda planificar y armar su propio invernáculo, adaptado al espacio y recursos disponibles.

Organización e inscripciones

La actividad está organizada por el Programa Compras Conjuntas y se llevará a cabo el martes 19 de agosto a las 13:30 horas en la Fundación Cooperar, ubicada en Pagano 625, El Bolsón.

La participación es gratuita, pero los cupos son limitados, por lo que se recomienda inscribirse con anticipación llamando en los teléfonos 4492807 o 2944412807.

O.P