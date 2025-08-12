Comarca Andina, Argentina
Martes 12 de Agosto de 2025
12 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

El Hoyo implementa elección de abanderados con participación ciudadana

El Hoyo implementa un sistema participativo para elegir a sus abanderados municipales, permitiendo que los vecinos inscriban y propongan candidatos a través de espacios públicos y la web oficial hasta el 25 de agosto.
Por Redacción Red43

A partir del lunes 11 de agosto, vecinas y vecinos de la localidad de El Hoyo tendrán la oportunidad de proponer y elegir a los abanderados que representarán a la municipalidad en los actos oficiales. Esta iniciativa surge tras la aprobación de la Ordenanza N° 027/2025 por el Concejo Deliberante, que busca fomentar la participación comunitaria en la selección de representantes.

 

El nuevo registro de candidatos estará disponible a través de la página web oficial de la Municipalidad de El Hoyo (www.elhoyo.gob.ar) y en distintos espacios públicos, incluyendo las oficinas de Turismo, Dirección de Cultura, el SUM de los parajes y la Mesa de Entrada municipal. Las  personas interesadas podrán inscribirse o postular a terceros hasta el 25 de agosto de 2025.

 

La Comisión Seleccionadora, integrada por miembros del Departamento Ejecutivo y concejales de cada bloque oficial, será responsable de elaborar el reglamento de convocatoria, selección y protocolo para el cambio de abanderados. A partir de 2026, esta comisión se conformará al inicio de cada período legislativo, en busca de garantizar transparencia y continuidad en el proceso.

 

 

Según la ordenanza, el cambio de abanderados se realizará durante el acto oficial del aniversario de El Hoyo, respetando la vigencia anual establecida por la Ley nacional N° 23.208 de 1985 y la Ley Provincial V N° 101. El Departamento Ejecutivo proveerá las banderas nacionales y provinciales con todos sus elementos para cada ceremonia.

 

Requisitos para inscribirse

 

Los candidatos deben ser mayores de 18 años, acreditar domicilio en El Hoyo con una antigüedad mínima de cinco años mediante DNI, y no poseer antecedentes penales.

 

 

O.P

 

