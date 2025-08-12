Comarca Andina, Argentina
Martes 12 de Agosto de 2025
RED43 comarca-andina CEA 3El BolsónMallín Ahogado
12 de Agosto de 2025
comarca-andina
Por Redacción Red43

El CEA N°3 abrió concurso para instructor/a

El Centro de Educación Agropecuaria N°3 convoca a docentes o idóneos para cubrir el cargo de instructor/a en reparación y mantenimiento de herramientas agrícolas. Las inscripciones cierran el 22 de agosto.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Centro de Educación Agropecuaria N°3, ubicado en el Circuito de Mallín Ahogado, en El Bolsón, abrió la inscripción para un concurso de antecedentes y oposición con el objetivo de cubrir el cargo de instructor/instructora en el área de “Reparación y mantenimiento de herramientas agrícolas: motosierras, bombas de agua, generadores eléctricos y otras”.

 

La convocatoria busca completar el equipo de trabajo en pareja pedagógica. Las personas interesadas en participar pueden solicitar las bases y condiciones comunicándose al teléfono 294 4154513 o al correo electrónico cea3mallinahogadoelbolson@gmail.com.

 

La fecha límite para inscribirse es el viernes 22 de agosto a las 13 hs.

 

 

El Centro de Educación Agropecuaria N°3 se encuentra junto al vivero Forestal en Mallín Ahogado y es una institución dedicada a la formación técnica en actividades vinculadas al agro y la producción sustentable en la Comarca Andina.

 

Para más información, se puede contactar al teléfono 294 4498-238 o seguir las redes sociales oficiales en Instagram como @ceazmallin y Facebook como CEA3 Mallín Ahogado ex Emeta.

 

 

 

O.P

 

