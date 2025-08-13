Provincia realizó en el Hospital Zonal de Puerto Madryn Jornadas por la Semana Mundial de la Lactancia

Con una importante convocatoria, la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres llevó adelante, a través de la Secretaría de Salud, las Jornadas por la Semana Mundial de la Lactancia en el Hospital Zonal “Dr. Andrés Ísola” de Puerto Madryn, contando con las presencias de la titular de la cartera sanitaria provincial, Denise Acosta, y la destacada especialista nacional e internacional en lactancia materna, Mónica Tesone, entre otros.

Con modalidad presencial y transmisión virtual para equipos de salud de primer y segundo nivel de toda la provincia, la actividad también contó con la participación de la referente provincial de lactancia, Paula Martínez, y la directora provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia, Silvina Leiva, junto a otras autoridades y referentes provinciales.

Detalles de la actividad

Durante la primera jornada se desarrolló un encuentro virtual que reunió a los comités de lactancia de los hospitales cabecera. Fue un espacio de intercambio donde se compartieron experiencias, desafíos y datos relevados en terreno por las trabajadoras comunitarias de salud. Además, se presentó el lema “Prioricemos la Lactancia, construyendo sistemas de apoyo sostenible” y se repasó el trabajo realizado por la Comisión Provincial de Lactancia.

Paula Martínez destacó el crecimiento sostenido del trabajo de los comités en la provincia, impulsado por la Ley Provincial de Lactancia sancionada en 2019, que permitió ampliar las iniciativas amigas de la lactancia y sumar cada vez más profesionales comprometidos con la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna.

Durante la segunda jornada, el auditorio del Hospital Zonal “Dr. Andrés Ísola” -acreditado en 2023 como Hospital Amigo de la Lactancia- fue el escenario del cierre de las actividades, transmitido en vivo por Zoom para toda la provincia. La secretaria de Salud, Denise Acosta, encabezó la presentación, acompañada por autoridades y equipos de distintas localidades, dando paso a la disertación de Mónica Tesone, profesional de reconocida trayectoria en lactancia a nivel nacional e internacional, integrante del Comité Médico Asesor de la Liga Internacional de la Leche y del Comité Nacional de Lactancia de la Sociedad Argentina de Pediatría.

Tesone abordó los temas “Amamantamiento en la Primera Hora de Vida y Efectos de las Rutinas del Parto en la Lactancia Materna” y “Lactancia Materna, Sexualidad, Pasión y Placer”, resaltando que la lactancia no solo nutre, sino que fortalece el vínculo madre-hijo, favorece el apego, mejora la salud física y emocional de ambos y genera beneficios que se extienden a lo largo de toda la vida.

Importancia de los encuentros

Cabe destacar que la organización contó con el acompañamiento de Aluar, la Asociación Amigos del Hospital y el Hotel Península, que colaboraron para hacer posible el encuentro.

Estos dos encuentros permitieron compartir experiencias, actualizar conocimientos y fortalecer la red provincial de lactancia materna, con el objetivo de garantizar el mejor inicio para cada niña y niño de Chubut.

Además, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia, se llevaron a cabo numerosas actividades en los establecimientos de salud de la provincia, algunas dirigidas a la comunidad y otras orientadas a la capacitación y actualización de los equipos de salud en la temática, reforzando el compromiso con la promoción, protección y apoyo a esta práctica.

R.G.