Jueves 14 de Agosto de 2025
13 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

La UEPROMU trabaja en proyectos para la mejora de la infraestructura y regularización de terrenos en diversos barrios

Iván Pereira, gerente del área, detalló que se construirán muros de contención y se realizarán mejoras en las viviendas, además de ampliar la sede de la unidad para mayor comodidad de los vecinos.
El gerente de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales (UEPROMU), Iván Pereira, detalló una serie de proyectos y trabajos que el organismo tiene en marcha para los próximos meses. Las iniciativas abarcan desde la extensión de la red de gas natural hasta la regularización de terrenos y la mejora de infraestructura.

 

 

Pereira mencionó que se está planificando la extensión de las redes de gas en dos sectores: Lennart Englund y los barrios Badén 2 y 3. Para ello, se realizarán reuniones informativas con los vecinos para explicar el proyecto, los trámites administrativos necesarios y la cantidad de beneficiarios.

 

 

En colaboración con Catastro y Tierras Fiscales, la UEPROMU también abordará la regularización de terrenos. Se realizarán charlas informativas para los residentes que compraron terrenos sin verificar su legalidad, con el objetivo de regularizar las solicitudes y encontrar un marco legal para los casos que no lo sean.

 

 

El funcionario también se refirió a otros proyectos de infraestructura, como la construcción de muros de contención y la mejora de viviendas. Además, por encargo del intendente, se ampliará la sede de la UEPROMU para que sea más cómoda para los vecinos, aprovechando un sector que ya había sido iniciado y se deterioró.

 

 

Pereira también adelantó que se discutirá la situación de los vecinos en zonas propensas a derrumbes, ya que en esos lugares no se pueden instalar servicios y hay personas que llevan tiempo sin poder regularizar su situación.

 

 

Finalmente, el gerente invitó a la comunidad a apropiarse del Centro de Encuentro, informándose sobre las instalaciones disponibles, como la piscina, y aprovechando el espacio que les pertenece.

 

 

F.P

 

