11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 13 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
13 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Con respaldo provincial una becaria del Chubut avanza en investigación sobre microalgas marinas y pigmentos con valor nutracéutico

La Licenciada María Daniela García, becaria doctoral cofinanciada entre la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut y el CONICET, quien realizó una pasantía en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de las políticas de acompañamiento al desarrollo científico en la provincia establecidas por la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, la becaria doctoral cofinanciada entre la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut y el CONICET, María Daniela García realizó una pasantía en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), en la ciudad de Mar del Plata, en el marco de su plan de trabajo titulado “Bioprospección de microalgas marinas nativas productoras de pigmentos: potenciales fuentes naturales con valor nutracéutico”.

 

 

Esta instancia de formación técnica fue clave para avanzar en uno de los ejes principales de su tesis, que se desarrolla en el Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR), bajo la dirección del doctor Augusto Crespi Abril y la doctora Tamara Rubilar.

 

 

La pasantía se realizó bajo la supervisión de la investigadora Guillermina Ruiz, especialista del INIDEP, y permitió realizar la lectura de pigmentos en microalgas que fueron aisladas durante un año de muestreo en los dos sitios de estudio definidos para la investigación: Puerto Madryn y Puerto Rawson.

 

 

A partir de estas determinaciones fue posible identificar grupos algales vinculados a ciertos pigmentos, y observar diferencias en la síntesis de estos compuestos según las condiciones de crecimiento controladas (irradiancia, fotoperiodo y temperatura constante), un hallazgo relevante para los objetivos del proyecto.

 

 

Recursos naturales nativos

 

 

Este tipo de investigaciones son fundamentales para la Provincia del Chubut, ya que abren nuevas oportunidades en el aprovechamiento sustentable de recursos naturales nativos, como las microalgas, que presentan un gran potencial para el desarrollo de productos con valor agregado, en este caso con posibles aplicaciones en el campo de la nutrición y la salud.

 

 

Se trata de líneas de estudio que combinan ciencia básica y aplicada, con una proyección estratégica para el desarrollo regional.

 

 

Las becas doctorales cofinanciadas entre la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut y el CONICET son una herramienta clave para fortalecer las capacidades científicas y técnicas en la provincia, promoviendo el arraigo de jóvenes profesionales e impulsando investigaciones con impacto local.

 

 

El trabajo de la licenciada María Daniela García es un ejemplo concreto del valor de estas políticas públicas orientadas a generar conocimiento con pertinencia territorial y potencial productivo.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Atado de pies y manos y muerto a golpes: así encontraron al jubilado que ganó en el bingo
2
 Caso Cretton en El Maitén: confirman perpetua para Napal y Peinipil y ordenan revisar la reincidencia
3
 Con 18 años, la boxeadora esquelense Mili González ya es campeona nacional
4
 Caza furtiva: investigan un coto ilegal en Esquel
5
 La Fiscalía solicita juicio para ex funcionarios de Vialidad por incumplimiento de deberes
1
 Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew
2
 Orgullo esquelense en el Himalaya: el sargento ayudante Carlos Villafañe alcanzó la cima del Monte Kun
3
 La Cooperadora del Hospital de Esquel donó equipamiento por más de $60 millones
4
 "No fueron a robar": La defensa de Otermin asegura que el viaje a Esquel fue para cobrar una deuda millonaria
5
 Con payadores y malambo, el gimnasio municipal se prepara para una gran noche de sabado
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -