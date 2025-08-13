Se realizará un Súper Mate Bingo a beneficio de Alana

Familiares y amistades de los padres de Alana organizan un súper mate bingo este próximo sábado 30 de agosto en la Escuela Nº 112.

La iniciativa solidaria tiene como fin recaudar fondos para solventar los gastos diarios que requiere la internación de la niña en Comodoro Rivadavia.

Según difundió su familia, la niña, que nació prematura y debió ser trasladada a la ciudad petrolera, se encuentra estable y evolucionando de forma favorable.

El evento comenzará a las 14:30 y contará con importantes premios como bolsas de papa, harina y zanahorias, bolsas de alimentos, electrodomésticos, entre otros.

C.S.