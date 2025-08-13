Provincia acompaña el fortalecimiento del sector industrial chubutense con nuevas capacitaciones laborales

Siguiendo los lineamientos trazados por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres de priorizar el arraigo, la inclusión y el trabajo como eje de crecimiento; el Gobierno del Chubut desarrolló días atrás en Esquel distintos talleres orientados a mejorar la empleabilidad local y potenciar el desarrollo productivo en la zona.

La actividad fue organizada en forma conjunta con el municipio cordillerano con el objetivo de impulsar el fortalecimiento del entramado industrial de la ciudad, a través de propuestas concretas de capacitación laboral.

Formación con impacto territorial

La jornada formó parte del programa de Formación y Promoción del Empleo que lleva adelante la Secretaría de Trabajo de la provincia, que conduce Nicolás Zárate, para promover la generación de empleo genuino, mediante la formación en oficios estratégicos para el sector productivo local y regional.

En esta oportunidad, se pusieron en marcha nuevas capacitaciones en soldadura TIG, mantenimiento de edificios, armado y montaje de componentes en madera, adoquinado urbano y formación textil con enfoque de género.

Las propuestas buscan dar respuesta a necesidades concretas del sector industrial y, al mismo tiempo, brindar herramientas laborales a personas en situación de desempleo o con interés en mejorar su perfil profesional.

Mano de obra calificada

“Este tipo de capacitaciones son fundamentales porque preparan a trabajadores y trabajadoras para lo que el mercado realmente necesita. Mejoramos las condiciones de empleabilidad y, al mismo tiempo, damos respuestas concretas a un sector productivo que requiere mano de obra calificada para crecer”, expresó el secretario de Trabajo del Chubut, Nicolás Zárate.

Las capacitaciones cuentan con financiamiento provincial destinado a la compra de equipamiento, insumos, elementos de seguridad y honorarios, en un esquema que combina formación teórica y práctica en el territorio.

Articulación para el desarrollo

Desde la Secretaría de Trabajo se destacó el trabajo conjunto con el municipio de Esquel y con los distintos sectores involucrados, y se reafirmó la importancia de consolidar este tipo de políticas públicas que transforman la formación en una oportunidad real de inserción laboral y desarrollo económico para la región.

Estas acciones forman parte de un plan estratégico más amplio que apunta a dinamizar el entramado productivo de Chubut, generando mano de obra calificada y acompañando a cada localidad en su camino hacia una economía más fuerte, inclusiva y sostenible.

R.G.