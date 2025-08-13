11°
Esquel, Argentina
Miércoles 13 de Agosto de 2025
13 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Quiso separar a dos perros que se peleaban y terminó con un dedo menos

Uno de los canes era un dogo. Lo atacó ferozmente y debieron imputarlo en la mano izquierda. El hombre, de 67 años pasaba por el lugar cuando quiso evitar la pelea. 
Por Redacción Red43

El pasado martes por la tarde, Roberto Antonio Villalba, de 67 años, sufrió un terrible ataque en el camino la Maqueña, localidad de Maco, en la provincia de Santiago del Estero, que resultó en una severa lesión.

 

La situación se tornó peligrosa cuando Villalba intentó interrumpir una violenta pelea entre dos perros. Uno de estos animales, un dogo de considerable tamaño, agredió ferozmente la mano izquierda de Villalba durante su intento de apaciguar la situación.

 

Conscientes del peligro que corría, los testigos tardaron poco en transportar al herido al Hospital Regional, optando por utilizar un vehículo particular debido a la urgente necesidad de atención médica inmediata. Los doctores, al examinar la gravedad de la herida, tomaron la difícil decisión de amputar el dedo mayor de Villalba para prevenir complicaciones mayores.

 

Las reacciones no se hicieron esperar en Maco, donde los residentes expresaron tanto sorpresa como preocupación. Algunos discuten la seguridad de tener perros de razas conocidas por su poder y fiereza en áreas habitadas, mientras que otros argumentan sobre la prudencia de intervenir en disputas animales.

 

Actualmente, las autoridades están conduciendo una investigación para comprender las circunstancias que llevaron a este trágico desenlace. Se busca determinar si la acción de Villalba durante la pelea canina fue el detonante de este lamentable evento o si existieron otros factores desencadenantes.

 

 

