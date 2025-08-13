"Hoy empiezo a vivir": condenaron por abuso al ex esposo de Julieta Prandi

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión en el juicio por abuso sexual a Julieta Prandi.

El exmarido de Prandi, fue condenado este miércoles a 19 años de prisión por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado". Se ordenó su inmediata detención. Según trascendió, el acusado será trasladado inmediatamente a la Alcaidía Departamental de Campana, una dependencia del Servicio Penitenciario Bonaerense, a la espera de su cupo en una cárcel.

El exmarido de la actriz estuvo presente en la sala cuando leyeron la condena, mientras que Prandi escuchó el veredicto en el mismo Tribunal pero en una sala contigua a puertas cerradas. Momentos después, la ex conductora televisiva se descompensó por los nervios y un médico entró a la sala donde se encontraba para asistirla.

Antes de conocer el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Zárate-Campana, la fiscalía había pedido 20 años de condena para el empresario. Por su parte, Javier Baños, abogado de Prandi, había solicitado una pena de 50 años. "Es el máximo legal, si pudiéramos haber pedido prisión perpetua, la hubiéramos pedido", manifestó en letrado desde la puerta del tribunal.

El abogado de Contardi renunció a la defensa de su cliente, tras la condena que le otorgaron por abuso sexual agravado y violencia.

Por su parte, el abogado de la víctima, Fernando Burlando, en relación a los 19 años de prisión y la detención inmediata de Contardi dispuesta por la Justicia, expresó que es una "sanción muy dura", y sostuvo que se ajustó "a la situación y la valoración del tribunal". Sin embargo, remarcó: "Necesitamos una condena de 50 años en función de la reiteración de los abusos que sufrió Julieta".

"Vamos a leer los fundamentos del tribunal", espetó el letrado. En tanto, sobre la reacción de su representada, dijo: "Se topó con la noticia de manera tardía, la veníamos escuchando de forma online. Es un impacto emociocional muy fuerte, porque viene luchando desde hace muchos años".

Julieta Prandi: "Hoy empiezo a vivir"

Minutos después, salió Julieta, recuperada de su crisis, y agradeció a los medios presentes en la entrada del tribunal. "Siento que la Justicia finalmente no me escuchó solo a mí sino a una sociedad. Les agradezco de todo corazón en nombre de todas las víctimas de abuso sexual y violencia de género. Esto tiene que marcar un precedente. Tiene que ser un antes y un después".

Sobre la condena, la actriz manifestó: "19 años es una pena ejemplar. Yo creo que está bien. Podría ser más, podría ser de por vida. Lo importante es que la Justicia lo detuvo y se lo llevaron preso". Luego, agregó: "Que viva el infierno que yo viví. Se merece todo mi desprecio".

Prandi y Contardi habían contraido matrimonio en 2011. Se separaron en 2019. De esa unión nacieron dos hijos, Mateo y Rocco.

"No puede ser un infierno tener que hacer una denuncia y demostrar todo lo que una vivió, y tener que someterse a una infinidad de pericias y pruebas, cuando del otro lado no hay algo que nos dé garantías. Espero que las condiciones para las víctimas cambien, porque en el medio, las víctimas desisten o nos matan", cuestionó la actriz.

En tanto, habló de lo que viene después del veredicto: "Siento que hoy empiezo a vivir. Ésta es la segunda etapa de mi vida: poder salir a la calle y no estar mirando a todos lados si hay un auto sospechoso y si me están siguiendo, si alguien pasó a buscar a mis hijos...", ejemplificó.

Al respecto de su familia, la celebridad precisó que sus hijos estaban "en crisis", todavía "cayendo" en lo que estaba pasando. "El más grande, sobre todo, que está entendiendo la gravedad de los hechos. Hasta ahora se los había ocultado", precisó.

Tras reflexionar, a las víctimas de violencia de género y sus allegados, recomendó: "Hay fe en la Justicia. Pese a todas las dudas que yo tenía, la hay. A la familia y los amigos, que intenten sacar a la víctima. Depende del entorno, porque la víctima está atrapada y no pide ayuda".

El caso

Julieta Prandi había denunciado en 2021 a su ex marido, Claudio Contardi, en la UFI Nº4 de Escobar, por hechos ocurridos entre el 28 de julio de 2015, tras el nacimiento de su primer hijo, y marzo de 2018, tras haberse mudado a Martínez. La pareja se había divorciado en 2019.

El encargado de la investigación fue el fiscal Christian Fabio, de la mencionada Unidad Fiscal de Investigaciones de Escobar. El mismo investigador declaró ante las autoridades del caso que "existen elementos de prueba suficientes para demostrar que Contardi sería el autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado".