11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 13 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
13 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Atención: corte de luz en Alto Rio Corintos

En el día de mañana jueves, tareas de la Cooperativa 16 de Octubre.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. anuncia un corte de energía en las zonas rurales en tramo de Ruta 259 y Alto Rio Corintos.

 

Se realizarán dos cortes parciales en el suministro eléctrico para la realización de trabajos de mantenimiento en líneas eléctricas aéreas de media tensión.

 

Mañana jueves 14 de agosto, de 10:30 a 12:30 horas.
Parcial Ruta 259 (Entre Griselda Owen y Cruce Ruta Nº 17).

 

11:30 a 13:30 HS
Zona Escuela 18.
Alto Rio Corintos.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Atado de pies y manos y muerto a golpes: así encontraron al jubilado que ganó en el bingo
2
 Caso Cretton en El Maitén: confirman perpetua para Napal y Peinipil y ordenan revisar la reincidencia
3
 Con 18 años, la boxeadora esquelense Mili González ya es campeona nacional
4
 Caza furtiva: investigan un coto ilegal en Esquel
5
 La Fiscalía solicita juicio para ex funcionarios de Vialidad por incumplimiento de deberes
1
 Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew
2
 Orgullo esquelense en el Himalaya: el sargento ayudante Carlos Villafañe alcanzó la cima del Monte Kun
3
 La Cooperadora del Hospital de Esquel donó equipamiento por más de $60 millones
4
 "No fueron a robar": La defensa de Otermin asegura que el viaje a Esquel fue para cobrar una deuda millonaria
5
 Con payadores y malambo, el gimnasio municipal se prepara para una gran noche de sabado
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -