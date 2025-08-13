Atención: corte de luz en Alto Rio Corintos

13 de Agosto de 2025
sociedad |
La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. anuncia un corte de energía en las zonas rurales en tramo de Ruta 259 y Alto Rio Corintos.
Se realizarán dos cortes parciales en el suministro eléctrico para la realización de trabajos de mantenimiento en líneas eléctricas aéreas de media tensión.
Mañana jueves 14 de agosto, de 10:30 a 12:30 horas.
Parcial Ruta 259 (Entre Griselda Owen y Cruce Ruta Nº 17).
11:30 a 13:30 HS
Zona Escuela 18.
Alto Rio Corintos.
¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?