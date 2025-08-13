"La Muni Cerca Tuyo" llega al barrio Badén

El programa "La Muni Cerca Tuyo" se llevará a cabo en el barrio Badén 1 y 2 este jueves, con el objetivo de acercar los servicios municipales a los vecinos. La jornada, que ya tuvo "un resultado óptimo" en los barrios Estación y Cañadón de Borquez, se realizará en el hall del Centro de Encuentro de la Universidad del Chubut, en un horario de 9 a 16:30, según la demanda.

El secretario de Gobierno, Diego Austin, detalló que la Secretaría a su cargo ofrecerá capacitaciones sobre el uso de las aplicaciones municipales para el transporte público y taxis. También estará presente el Instituto Provincial de la Vivienda para resolver consultas. Las direcciones de Tercera Edad e Inclusión realizarán relevamientos y recibirán reclamos.

Por su parte, Pablo Larregui, secretario de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat, comentó que su área se encargará de recibir las demandas de los vecinos y realizar un relevamiento en la zona alta del barrio para actualizar los datos ya existentes. Además, informó que la recolección de residuos voluminosos y chatarra en el sector ya comenzó y se extenderá por varios días.

Austin destacó que el programa es una iniciativa del intendente Taccetta para convertir la cercanía en una política pública. Señaló que cada barrio tiene problemáticas distintas y que, para planificar el desarrollo, es fundamental conocer de cerca las necesidades de los vecinos. "Los problemas de los vecinos no están en nuestras oficinas, sino que están en el barrio, y es donde hay que ir a tomar conocimiento, a solucionarlos y a canalizarlos", concluyó Austin.

