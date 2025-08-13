11°
Esquel, Argentina
Miércoles 13 de Agosto de 2025
13 de Agosto de 2025
sociedad
"La Muni Cerca Tuyo" llega al barrio Badén

El programa, que se ha desarrollado en los barrios Estación y Cañadón de Borquez con "resultados óptimos", ofrecerá servicios en los barrios Baden I y Baden II
El programa "La Muni Cerca Tuyo" se llevará a cabo en el barrio Badén 1 y 2 este jueves, con el objetivo de acercar los servicios municipales a los vecinos. La jornada, que ya tuvo "un resultado óptimo" en los barrios Estación y Cañadón de Borquez, se realizará en el hall del Centro de Encuentro de la Universidad del Chubut, en un horario de 9 a 16:30, según la demanda.

 

 

El secretario de Gobierno, Diego Austin, detalló que la Secretaría a su cargo ofrecerá capacitaciones sobre el uso de las aplicaciones municipales para el transporte público y taxis. También estará presente el Instituto Provincial de la Vivienda para resolver consultas. Las direcciones de Tercera Edad e Inclusión realizarán relevamientos y recibirán reclamos.

 

 

Por su parte, Pablo Larregui, secretario de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat, comentó que su área se encargará de recibir las demandas de los vecinos y realizar un relevamiento en la zona alta del barrio para actualizar los datos ya existentes. Además, informó que la recolección de residuos voluminosos y chatarra en el sector ya comenzó y se extenderá por varios días.

 

 

Austin destacó que el programa es una iniciativa del intendente Taccetta para convertir la cercanía en una política pública. Señaló que cada barrio tiene problemáticas distintas y que, para planificar el desarrollo, es fundamental conocer de cerca las necesidades de los vecinos. "Los problemas de los vecinos no están en nuestras oficinas, sino que están en el barrio, y es donde hay que ir a tomar conocimiento, a solucionarlos y a canalizarlos", concluyó Austin.

 

 

F.P

 

