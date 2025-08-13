11°
Esquel, Argentina
Miércoles 13 de Agosto de 2025
13 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

¿Cómo se encuentran las rutas de la región?

Vialidad Nacional difundió el primer parte de rutas de este miércoles 13 de agosto.
Vialidad Nacional difundió el primer parte de rutas de este miércoles 13 de agosto, en el marco del Plan de Mantenimiento Invernal 2025.

 

En este marco, informaron que la ruta nacional Nº 259 entre Esquel y Trevelin, la calzada se encuentra húmeda, con sal en sectores. Hay banquinas húmedas, con barro, y se registra neblina.

 

Los equipos viales realizan recorrido preventivo. 

 

Solicitan transitar con precaución.

 

Para conocer más información sobre todas las rutas nacionales en la provincia, se puede acceder a la página web http://www.argentina.gob.ar/rutasnacionales.

 

 

 

C.S.

 

