Puerto Madryn: persecución de más de 25 cuadras terminó con un joven detenido

Este martes alrededor de las 19:40, agentes de la Comisaría Primera realizaban un operativo vehicular en la intersección de las calles Bouchard y Moreno, en coordinación con inspectores de Tránsito Municipal y personal de la Sección de Operaciones.

Durante el procedimiento, un motociclista ignoró las señales de detención y cruzó el control a gran velocidad, desatando una persecución a cargo del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM).

El seguimiento se extendió por más de 25 cuadras y concluyó en la esquina de Santiago del Estero y Avenida del Trabajo, en el sector oeste de la ciudad, donde el joven, de 20 años, fue finalmente interceptado y reducido por el personal policial.

Tras su aprehensión, efectivos de la División Sustracción del Automotor verificaron que la motocicleta no tenía pedido de secuestro vigente. A pesar de ello, el fiscal de turno determinó que el joven permanezca detenido hasta la correspondiente Audiencia de Control.

R.G.