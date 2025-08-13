11°
Miércoles 13 de Agosto de 2025
13 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Puerto Madryn: persecución de más de 25 cuadras terminó con un joven detenido

Un motociclista evadió un control policial en pleno centro y fue capturado tras una extensa persecución. No tenía pedido de captura, pero la Fiscalía ordenó que continúe detenido hasta la audiencia de control.
Por Redacción Red43

Este martes alrededor de las 19:40, agentes de la Comisaría Primera realizaban un operativo vehicular en la intersección de las calles Bouchard y Moreno, en coordinación con inspectores de Tránsito Municipal y personal de la Sección de Operaciones.

 

Durante el procedimiento, un motociclista ignoró las señales de detención y cruzó el control a gran velocidad, desatando una persecución a cargo del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM).

 

El seguimiento se extendió por más de 25 cuadras y concluyó en la esquina de Santiago del Estero y Avenida del Trabajo, en el sector oeste de la ciudad, donde el joven, de 20 años, fue finalmente interceptado y reducido por el personal policial.

 

Tras su aprehensión, efectivos de la División Sustracción del Automotor verificaron que la motocicleta no tenía pedido de secuestro vigente. A pesar de ello, el fiscal de turno determinó que el joven permanezca detenido hasta la correspondiente Audiencia de Control.

 

 

R.G.

 

