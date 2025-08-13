11°
Esquel, Argentina
Miércoles 13 de Agosto de 2025
13 de Agosto de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Hoy es el Día Internacional del Zurdo

Cada 13 de agosto se reconoce a millones de personas zurdas en todo el mundo. La fecha busca concientizar sobre la discriminación histórica, las dificultades cotidianas y promover una mayor inclusión en una sociedad diseñada para diestros.
Por Redacción Red43

El Día Internacional del Zurdo se conmemora cada 13 de agosto desde 1976, cuando fue impulsado por la organización Left-Handers International. El objetivo es simple pero profundo: visibilizar a una parte de la población, aproximadamente el 10%, que muchas veces se enfrenta a un mundo diseñado exclusivamente para diestros.

 

Desde pupitres escolares, herramientas y utensilios, hasta simples gestos cotidianos como abrir una puerta o usar una tijera, los zurdos suelen adaptarse constantemente a objetos y espacios que no fueron pensados para ellos. A eso se suma, en algunos países, una antigua carga simbólica negativa asociada con el uso de la mano izquierda, que incluso llevó durante siglos a intentos forzados de "corregir" esta característica.

 

Sin embargo, el zurdismo también ha sido históricamente asociado con la creatividad, el pensamiento lateral y la originalidad. Personalidades como Leonardo da Vinci, Paul McCartney, Lionel Messi o Marie Curie fueron y son parte del extenso y diverso club de los zurdos.

 

En este día, además de celebrar la singularidad, se busca promover un diseño más inclusivo, derribar estigmas y garantizar que ser zurdo no implique una desventaja.

 

 

R.G.

 

