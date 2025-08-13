Hoy es el Día Internacional del Zurdo

El Día Internacional del Zurdo se conmemora cada 13 de agosto desde 1976, cuando fue impulsado por la organización Left-Handers International. El objetivo es simple pero profundo: visibilizar a una parte de la población, aproximadamente el 10%, que muchas veces se enfrenta a un mundo diseñado exclusivamente para diestros.

Desde pupitres escolares, herramientas y utensilios, hasta simples gestos cotidianos como abrir una puerta o usar una tijera, los zurdos suelen adaptarse constantemente a objetos y espacios que no fueron pensados para ellos. A eso se suma, en algunos países, una antigua carga simbólica negativa asociada con el uso de la mano izquierda, que incluso llevó durante siglos a intentos forzados de "corregir" esta característica.

Sin embargo, el zurdismo también ha sido históricamente asociado con la creatividad, el pensamiento lateral y la originalidad. Personalidades como Leonardo da Vinci, Paul McCartney, Lionel Messi o Marie Curie fueron y son parte del extenso y diverso club de los zurdos.

En este día, además de celebrar la singularidad, se busca promover un diseño más inclusivo, derribar estigmas y garantizar que ser zurdo no implique una desventaja.

R.G.