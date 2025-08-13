Detienen a una mujer señalada como cómplice en el presunto abuso sexual de su hija en un paseo en kayak

Un hombre fue detenido en Puerto Madryn días atrás, acusado de cometer abusos sexuales mediante engaños a través de redes sociales. Según informó el Ministerio Público Fiscal local, el acusado utilizaba perfiles falsos con fotos de mujeres para contactar a jóvenes, ofreciendo paseos gratuitos en kayak al atardecer como señuelo.

Una vez ganada la confianza de las víctimas, el acusado, identificado como D. R., las recogía por la noche y las llevaba a playas apartadas, donde se consumaban los abusos.

Las investigaciones revelaron que el modus operandi consistía en aprovechar la soledad y el contacto directo que generaban los paseos para cometer los delitos.

Una de las víctimas de abuso sexual, menor de edad, dio su testimonio ante la Cámara Gesell sobre lo sucedido ante la presencia de su madre en Playa Paraná.

El abuso se cometió luego de que el autor D. R., mediante un perfil falso en redes sociales, ofreció un paseo nocturno gratuito en kayak. Hacia el lugar fueron la madre junto a su hija, y permaneció con ella en el lugar donde se produjo el abuso. La denuncia fue radicada por un familiar, y fue clave la declaración en Cámara Gesell de la menor.

Durante una audiencia que se llevó a cabo en los Tribunales este pasado martes, la mujer fue acusada como "cooperadora" de dicho delito y se dispuso su prisión preventiva mientras avanza la causa judicial.

La mujer fue imputada por el artículo 133 del Código Penal, que establece que los ascendientes que cooperen en la perpetración de los delitos de abusos tendrán la misma pena que los autores, prevista por la ley argentina de entre 6 y 15 años de prisión. La Fiscalía investiga si existen otras posibles víctimas vinculadas a un mismo modus operandi.

El acusado, según trascendió, tiene antecedentes por hechos similares: en el pasado se hacía pasar por electricista para ingresar a domicilios particulares y abusar de mujeres. La Fiscalía investiga si hubo más víctimas que no hayan denunciado hasta el momento.

Fuente: ADN Sur

C.S.