Se espera una jornada fría con neblina para este jueves en Esquel

El pronóstico del tiempo para este jueves en Esquel indica una jornada con temperaturas bajas y la presencia de neblina en las primeras horas del día. El cielo se mantendrá parcialmente nublado a lo largo de la jornada, sin probabilidad de precipitaciones.

Durante la madrugada, se prevé una temperatura de 2°C con neblina. Por la mañana, la temperatura descenderá a 1°C y continuará la neblina.

Hacia la tarde, el cielo estará parcialmente nublado con un ascenso de la temperatura a 9°C. Las condiciones se mantendrán similares por la noche, con una temperatura de 5°C.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 0-10% en la madrugada y 0% en el resto del día.

