Esquel, Argentina
Jueves 14 de Agosto de 2025
Se espera una jornada fría con neblina para este jueves en Esquel

Entérate del clima según el Servicio Meteorológico Nacional 
Por Redacción Red43

El pronóstico del tiempo para este jueves en Esquel indica una jornada con temperaturas bajas y la presencia de neblina en las primeras horas del día. El cielo se mantendrá parcialmente nublado a lo largo de la jornada, sin probabilidad de precipitaciones.

 

 

Durante la madrugada, se prevé una temperatura de 2°C con neblina. Por la mañana, la temperatura descenderá a 1°C y continuará la neblina.

 

 

Hacia la tarde, el cielo estará parcialmente nublado con un ascenso de la temperatura a 9°C. Las condiciones se mantendrán similares por la noche, con una temperatura de 5°C.

 

 

La probabilidad de precipitación es baja, con un 0-10% en la madrugada y 0% en el resto del día.

 

 

F.P

 

