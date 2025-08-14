10°
Ingram y Mirantes gestionan opciones para el frigorífico de Trevelin

El intendente de la localidad se reunió con la ministra de Producción de Chubut para evaluar posibles soluciones para el conflicto en Dicasur.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El intendente de Trevelin, Hérctor Ingram se reunió esta semana con la ministra de Producción de la Provincia de Chubut, Laura Mirantes, para abordar la situación del frigorífico de la localidad.

 

El encuentro tuvo como fin trabajar en opciones para solucionar el conflicto y así evitar un fuerte impacto socio económico en más de medio centenar de familias.

 

Durante las reuniones, de las que también participaron el secretario de Producción de la Municipalidad de Trevelin, Nicolás Ewdokimoff y el director de Coordinación Territorial y Delegaciones Forestales, Luis Almendra, surgieron algunas posibles herramientas tanto en lo financiero como en la aparición de empresarios interesados en comprar producción del frigorífico trevelinense así como acompañar las inversiones necesarias..

 

Asimismo, Ingram y Mirantes recorrieron las instalaciones y mantuvieron contacto con algunos empleados de la planta frigorífica.

 

 

C.S.

 

