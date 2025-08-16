13°
16 de Agosto de 2025
La Comisaria cuarta de Puerto Madryn homenajea a Marcela Tagariello

A un mes de que la sub oficial mayor cayera en cumplimiento de funciones, se colocó una placa en su memoria.
En la mañana de hoy sábado, en la localidad chubutense de Puerto Madryn, se llevó adelante un acto homenaje a Marcela Tagariello en la Comisaría Cuarta, en la cual prestaba funciones. 

 

Frente a la entrada se colocó una placa que fue descubierta junto a su familia y con la presencia de una gran cantidad de empleados policiales de distintos rangos y divisiones. 

 

A un mes del fallecimiento de Marcela Tagariello, en el acto se hizo hincapié en que debe haber justicia. La Oficial recibió un impacto de bala el pasado 16 de julio en el barrio San Miguel tras ingresar a una vivienda en la que se llevaba adelante un robo. Una vez dentro del inmueble, el delincuente disparó contra la mujer policía sin mediar palabra.

 

El caso conmocionó a la provincia y el acusado de haber disparado contra la uniformada se encuentra detenido mientras avanza la investigación.

 

