Vialidad Nacional informa el estado de la ruta en el tramo Esquel-Trevelin

El 1er parte de rutas del Plan Invernal de Vialidad Nacional informa las tareas en la zona.



La Ruta N° 259 Esquel - Trevelin amaneció con la calzada normal, húmeda por riego con sal en sectores.

Por las banquinas húmedas, los equipos viales realizan recorrido preventivo.



Cómo siempre se recomienda, transitar con precaución.



Aquí podrás encontrar la información de todas las rutas nacionales en la provincia: www.argentina.gob.ar/rutasnacionales