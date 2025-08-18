16°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 18 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Concejo Delberante
18 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Escalona se refirió al rol de la oposición en el Concejo Deliberante

El concejal hizo uso de la hora de preferencia en la sesión ordinaria de este lunes y destacó los proyectos de ordenanza que impulsó su bloque.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El concejal Martín Escalona se refirió, durante la hora de preferencia en el Concejo Deliberante, a distintos aspectos de la gestión municipal y al rol de la oposición en la ciudad.

 

Escalona mencionó que su bloque presentó un proyecto para modificar el reglamento del Concejo con el objetivo de reducir el receso de invierno y verano. “Se han presentado proyectos que apuestan al crecimiento de la ciudad y a un modelo que contemple a los vecinos y a los comerciantes, quienes sostienen la actividad económica local”, señaló.

 

Entre las iniciativas presentadas, destacó el proyecto de bosques comunales y la creación de una reserva en el Cerro La Torta. Además, mencionó que otros proyectos, como la construcción de puentes vehiculares y playones deportivos, han avanzado lentamente pese a contar con el visto bueno del Ejecutivo municipal desde 2023.

 

El concejal también cuestionó la gestión en materia inmobiliaria y turística: “Nos encontramos con un plan de turismo con un aporte de 400 millones de pesos. A través de la Legislatura pudimos determinar que no existe un giro de esa suma hacia la municipalidad y seguiremos preguntando al intendente de dónde salió ese dinero y por qué no se realizó la licitación correspondiente”.

 

Por último, Escalona recordó las dificultades que enfrentaron vecinos durante el invierno: “Tuvimos situaciones extremas de frío y familias sin la provisión de leña necesaria. Enviamos al intendente un listado de los vecinos que necesitaban asistencia para garantizar su calefacción”.

 

 

 

C.S.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Otra vez la misma camioneta trasladaba carne y armas sin autorización
2
 Esquel conmemoró al General José de San Martín
3
 Fuego consumió vivienda cerca de la Ruta 40
4
 El changuito en Chubut, entre los más caros del país
5
 Jubilados: préstamos online de ANSES para devolverlos hasta en 6 años
1
 La inflación de julio se ubica en el 1,9% y acumula un 17,3% en el año
2
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
3
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
4
 Juegos, sorteos y exposición de autos para celebrar el Día del Niño en el barrio Matadero
5
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -