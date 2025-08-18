Escalona se refirió al rol de la oposición en el Concejo Deliberante

El concejal Martín Escalona se refirió, durante la hora de preferencia en el Concejo Deliberante, a distintos aspectos de la gestión municipal y al rol de la oposición en la ciudad.

Escalona mencionó que su bloque presentó un proyecto para modificar el reglamento del Concejo con el objetivo de reducir el receso de invierno y verano. “Se han presentado proyectos que apuestan al crecimiento de la ciudad y a un modelo que contemple a los vecinos y a los comerciantes, quienes sostienen la actividad económica local”, señaló.

Entre las iniciativas presentadas, destacó el proyecto de bosques comunales y la creación de una reserva en el Cerro La Torta. Además, mencionó que otros proyectos, como la construcción de puentes vehiculares y playones deportivos, han avanzado lentamente pese a contar con el visto bueno del Ejecutivo municipal desde 2023.

El concejal también cuestionó la gestión en materia inmobiliaria y turística: “Nos encontramos con un plan de turismo con un aporte de 400 millones de pesos. A través de la Legislatura pudimos determinar que no existe un giro de esa suma hacia la municipalidad y seguiremos preguntando al intendente de dónde salió ese dinero y por qué no se realizó la licitación correspondiente”.

Por último, Escalona recordó las dificultades que enfrentaron vecinos durante el invierno: “Tuvimos situaciones extremas de frío y familias sin la provisión de leña necesaria. Enviamos al intendente un listado de los vecinos que necesitaban asistencia para garantizar su calefacción”.

C.S.