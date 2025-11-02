Diego Santilli es el nuevo Ministro del Interior por decisión de Milei

El presidente Javier Milei puso fin a varios días de intensos rumores al designar esta tarde a Diego Santilli como el nuevo Ministro del Interior, en reemplazo de Lisandro Catalán, quien había presentado su renuncia. Esta decisión cierra la puerta, al menos temporalmente, a las especulaciones que ubicaban al asesor presidencial Santiago Caputo en dicho puesto.

El anuncio fue realizado por el propio Presidente a través de sus redes sociales, minutos antes de que la comunicación oficialista lo expandiera. Los rumores sobre Santiago Caputo, integrante del "triángulo de hierro" pero con un distanciamiento percibido de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, indicaban que asumiría el cargo con poderes ampliados en áreas estratégicas como obras públicas y transporte, que actualmente están bajo la órbita del Ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

El Presidente Javier Milei celebró la incorporación del ex-diputado en su cuenta de la red social X, definiendo claramente el rol estratégico que tendrá Santilli en la gestión:

“TENEMOS MINISTRO DEL INTERIOR: Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro. VLLC!”, escribió el Presidente.



Diego Santilli es un diputado que, en las recientes elecciones legislativas, fue uno de los grandes ganadores con un "sorpresivo triunfo" a la cabeza de la lista de diputados bonaerenses, superando a la lista de Fuerza Patria en su principal bastión.

Con una trayectoria política que se remonta al menemismo y que incluye largos años como funcionario del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, Santilli mantiene un buen vínculo tanto con Karina Milei como con el sector identificado como "Las Fuerzas del Cielo", que incluso celebró su victoria en las redes sociales. Tras su reciente éxito electoral, su nombre ya había comenzado a sonar como posible candidato a gobernador bonaerense en 2027.



T.B