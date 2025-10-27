Milei tras el triunfo: "Hoy pasamos el punto bisagra; comienza la construcción de la Argentina grande"

El presidente Javier Milei celebró los resultados de las elecciones legislativas, que calificó como una "victoria histórica", y convocó inmediatamente a los bloques provinciales y a los gobernadores a un amplio diálogo para encarar la "etapa más reformista de la historia" en el Congreso Nacional.

El triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA) superó ampliamente las expectativas del espacio en la renovación del Senado, donde se impuso en seis de las ocho provincias en disputa. De esta manera, el bloque oficialista pasará de 7 a 20 bancas a partir del 10 de diciembre. Aunque los libertarios quedaron a 17 escaños de alcanzar el quorum propio, el número los posiciona como un actor clave, pudiendo alcanzar la mayoría necesaria con el apoyo de los denominados bloques dialoguistas.

El presidente Milei comenzó su discurso con un enfático agradecimiento a la ciudadanía:

"En primer lugar, deseo darle las gracias a todos los argentinos por esta nueva elección, por este nuevo acto eleccionario y por la maravillosa elección que se hizo, estrenando un nuevo sistema de votación, que es la Boleta Única Papel, que nunca se había podido pasar y contrario a lo que es el incentivo de los oficialismos, porque termina con la trampa, nosotros dijimos que lo íbamos a hacer y lo hicimos. Porque estamos a favor de un sistema democrático transparente."

Milei continuó agradeciendo a quienes "siguieron abrazando y apoyando las ideas de la libertad para hacer grande la Argentina nuevamente," parafraseando uno de los spots de su campaña: “Si vieras qué linda que está la Argentina. Y qué lindo le queda el violeta.”

El mandatario subrayó la trascendencia del resultado, interpretándolo como un quiebre en la historia del país: "Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina. El pueblo argentino decidió dejar atrás cien años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra; hoy comienza la construcción de la Argentina grande."

El Presidente repitió la celebración por la implementación exitosa de la Boleta Única Papel y agradeció a los diez millones de argentinos que acompañaron a LLA, lo que se tradujo en un "hermoso 41% de votos."

Milei dedicó un amplio tramo de su mensaje a agradecer a su Gabinete, al que definió como un "conjunto de personas hipertalentosas" responsable de los resultados de gestión.

Jefatura y Seguridad: Agradeció a Guillermo Francos, Jefe de Gabinete, y a Patricia Bullrich y Luis Petri, recordando la reunión en Acassuso con el expresidente Macri donde se unieron fuerzas para "derrotar al populismo."

Economía y BCRA: Reconoció fuertemente a Luis "Toto" Caputo y al "gigante que es Santiago Bausili," quien conduce el Banco Central.

Reformas y Cancillería: Dio las gracias al ex canciller Gerardo Werthein por lograr un "apoyo de semejante calibre" de Estados Unidos, y al "ministro más reformista de la historia argentina," Federico Sturzenegger.

Otros Ministros y Equipo: También mencionó a Sandra Pettovello por su tarea con los más vulnerables, a Mario Lugones (Salud), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Lisandro Catalán (Interior), y al presidente de Diputados, Martín Menem.

Finalmente, el presidente agradeció a los "dos colosos que han sido los arquitectos de este milagro": Santiago Caputo y Karina Milei, además de su vocero, Manuel Adorni, y a la "mente legal detrás de todo esto": María Ibarzábal.

El Presidente señaló que el resultado electoral es la "confirmación del mandato que asumimos en el 2023." Recalcó que durante los primeros dos años, el Gobierno se dedicó a evitar que Argentina "caiga por el precipicio," enfrentando las peores condiciones iniciales de la historia (comparando la crisis con el Rodrigazo, la hiperinflación del 89 y los indicadores sociales del 2001).

"Durante los próximos dos años tenemos que afianzar el camino reformista que emprendimos para dar vuelta de una vez y para siempre la historia argentina," sentenció Milei, indicando que el enfoque ahora estará en "llevar a cabo las reformas que la Argentina necesita para consolidar el crecimiento y el despegue definitivo de la Argentina, para hacer grande a la Argentina nuevamente."



