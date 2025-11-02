Hugo Rodríguez y Yanina Solís se impusieron en el Vertical Short

Hugo Rodríguez sumó su enésima victoria en carreras de montaña. Ni él debe saber la cantidad de carreras que consiguió. Ayer fue el más rápido en el Vertical Short que tuvo lugar camino a La Hoya en Esquel.

Logró un registro de 19min 39seg para unir los mil metros de montaña, de subida permanente en montaña.

Detrás de él llegaron Sergio Laurente de El Bolsón, el interminable Sergio Trecaman y Francisco Álvarez de Trevelin (aunque radicado por cuestiones de estudios en Bariloche).

Por el lado de las mujeres, la victoria (muchas para ella también) fue para Yanina Solís González, con un tiempo de 26min 26seg.

Terminó décima entre los varones, es sin dudas otra gran atleta de montaña.

Detrás de ella, terminaron Raquel Bogado y Luna González, segunda y tercera respectivamente.

Un total de 40 corredores se animaron a esta difícil prueba organizada por Pablo Nahuelquir en un fin de semana a pleno Montañitas.