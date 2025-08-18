Taccetta confirmó que se licitará el servicio del cementerio

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, anunció que el municipio trabajará en la licitación pública para la explotación del cementerio, con el objetivo de que una empresa privada se haga cargo del servicio. Según el mandatario, la medida es "buena para la ciudad".

Taccetta confirmó que ya hay interesados en la explotación del cementerio, incluyendo a "gente que no pertenece acá a la ciudad" y el actual concesionario del servicio.

Al ser consultado sobre si la medida contó con el apoyo de todos los bloques, el intendente de Esquel lamentó que algunos miembros de la oposición votaran en contra del pliego, a pesar de que se trabajó "en conjunto" durante más de un año y se aceptaron sus modificaciones.

"Proponen modificaciones y después votan en contra, es lamentable lo que hacen, no es la primera vez que lo hacen y después se quejan", expresó Taccetta, y agregó que "la gente lo está viendo".



El mandatario consideró que esta forma de trabajar de la oposición es un "circo" y que no es la manera de trabajar en democracia.



T.B