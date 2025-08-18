10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 19 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
18 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Taccetta confirmó que se licitará el servicio del cementerio

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, anunció que se trabajará en la licitación pública para que una empresa privada se haga cargo del servicio.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, anunció que el municipio trabajará en la licitación pública para la explotación del cementerio, con el objetivo de que una empresa privada se haga cargo del servicio. Según el mandatario, la medida es "buena para la ciudad".

 

Taccetta confirmó que ya hay interesados en la explotación del cementerio, incluyendo a "gente que no pertenece acá a la ciudad" y el actual concesionario del servicio.

 

Al ser consultado sobre si la medida contó con el apoyo de todos los bloques, el intendente de Esquel lamentó que algunos miembros de la oposición votaran en contra del pliego, a pesar de que se trabajó "en conjunto" durante más de un año y se aceptaron sus modificaciones.

 

"Proponen modificaciones y después votan en contra, es lamentable lo que hacen, no es la primera vez que lo hacen y después se quejan", expresó Taccetta, y agregó que "la gente lo está viendo".

El mandatario consideró que esta forma de trabajar de la oposición es un "circo" y que no es la manera de trabajar en democracia.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Otra vez la misma camioneta trasladaba carne y armas sin autorización
2
 Fuego consumió vivienda cerca de la Ruta 40
3
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
4
 ATE Esquel acompañó los festejos del Día del Niño en el barrio Ceferino
5
 Jubilados: préstamos online de ANSES para devolverlos hasta en 6 años
1
 La inflación de julio se ubica en el 1,9% y acumula un 17,3% en el año
2
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
3
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
4
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
5
 Juegos, sorteos y exposición de autos para celebrar el Día del Niño en el barrio Matadero
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -