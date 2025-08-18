10°
Martes 19 de Agosto de 2025
Taller Sentir: una propuesta dictada por Romina Luna

La propuesta invita a dar intención a aquello que las mujeres quieren que sea parte de su vida, pero aún no lo es, o no como quisieran.
Por Redacción Red43

La instructora Romina Luna invita a un círculo de mujeres para realizar un taller de sanación enmarcado en la serie "Rituals", una propuesta inspirada en el Ho'oponopono y las estaciones del año.

El Taller del Sentir, que corresponde al invierno, se realizará este domingo 24 de agosto de 15:00hs a 18:00hs en Yoga Avenue, ubicado en Avenida Perón 670.

 

El objetivo del taller, que tiene un valor de $33.000, es que las mujeres busquen dar "intención a aquello que queremos que sea parte de nuestra vida y aún no lo es", ya sea una tarea importante, un cambio radical o un salto que hace mucho quieren dar, o algo más sencillo, pero no menos importante.

 

La instructora Romina espera que las participantes hagan brillar su "Sentir" con su propia luz y con la "fuerza de nuestra Energía Femenina".

Para participar, es importante reservar el lugar.
 

 

T.B

 

