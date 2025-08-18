Taller Sentir: una propuesta dictada por Romina Luna

La instructora Romina Luna invita a un círculo de mujeres para realizar un taller de sanación enmarcado en la serie "Rituals", una propuesta inspirada en el Ho'oponopono y las estaciones del año.



El Taller del Sentir, que corresponde al invierno, se realizará este domingo 24 de agosto de 15:00hs a 18:00hs en Yoga Avenue, ubicado en Avenida Perón 670.

El objetivo del taller, que tiene un valor de $33.000, es que las mujeres busquen dar "intención a aquello que queremos que sea parte de nuestra vida y aún no lo es", ya sea una tarea importante, un cambio radical o un salto que hace mucho quieren dar, o algo más sencillo, pero no menos importante.

La instructora Romina espera que las participantes hagan brillar su "Sentir" con su propia luz y con la "fuerza de nuestra Energía Femenina".



Para participar, es importante reservar el lugar.

