Martes 19 de Agosto de 2025
19 de Agosto de 2025
Fin de semana largo: Chubut controló más de 8.600 vehículos y detectó 63 conductores alcoholizados

El Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia coordinó operativos de fiscalización vial en rutas y ciudades del territorio, en los que se realizaron más de 4.700 test de alcoholemia.
El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, desarrolló operativos de fiscalización vial en rutas, ciudades y accesos en distintos puntos del territorio provincial ante el gran desplazamiento vehicular por el fin de semana largo.

 

En total, la Subsecretaría de Seguridad Vial controló 8.605 vehículos, realizó 4.725 test de alcoholemia y retiró a 63 conductores alcoholizados de la vía pública. Los procedimientos se llevaron adelante de manera coordinada con la Policía del Chubut, Fuerzas Federales de Seguridad y organismos municipales de Tránsito.

 

Rawson y Playa Unión

 

En el despliegue en la capital provincial los controles tuvieron lugar en los ingresos a la ciudad, tanto sobre la Ruta Provincial Nº 7 como en la Ruta Nacional Nº 25 incluyendo los ingresos a Playa Unión.

 

Durante las tareas de prevención, se controlaron 1.542 vehículos, se realizaron 1.553 test de alcoholemia, hubo 13 casos positivos, se labraron 26 infracciones y se retuvieron cuatro automóviles.

 

Trelew, Gaiman y Dolavon

 

En Trelew, los operativos se llevaron adelante en distintos puntos del casco urbano y en la periferia de la ciudad, como así también en la Ruta Nacional Nº 3, tanto en el ingreso norte como en el acceso sur.

 

En total, se verificaron 265 vehículos, se efectuaron 265 test de alcoholemia, detectando a 6 conductores en estado de ebriedad. Asimismo, se registraron 8 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y no se retuvieron rodados.

 

En Gaiman, se controlaron 339 vehículos, se llevaron a cabo 339 test de alcoholemia, se comprobaron 7 alcoholemias positivas, se efectuaron 11 infracciones y se retuvo un automóvil.

 

En Dolavon, se desarrollaron los controles en 154 automóviles, se realizaron 154 test de alcoholemia, se comprobaron 4 casos positivos, además de 8 infracciones y se retuvo un vehículo.

 

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly

 

En Comodoro Rivadavia, se llevaron a cabo operativos en distintos puntos de la ciudad y la periferia en el marco de las tareas preventivas que lleva adelante el Comando Unificado de Seguridad en la región.

 

En total, se controlaron 2.937 vehículos, se realizaron 797 test de alcoholemia, se detectó a 24 conductores en estado de ebriedad, se labraron 70 infracciones y se retuvieron 4 automóviles.

 

En Rada Tilly, se controlaron 82 vehículos, se llevaron adelante 54 test de alcoholemia, no se registraron infracciones ni se retuvieron automóviles.

 

Comarca Andina

 

Las tareas de prevención tuvieron lugar sobre las rutas y accesos a Cholila, El Maitén, Epuyén, El Hoyo y Lago Puelo con un total de 1.228 vehículos verificados en diversos controles.

 

En estos operativos, se efectuaron 415 test de alcoholemia con un caso positivo, se labraron 8 infracciones y no se retuvieron automóviles.

 

Esquel

 

En Esquel, se controlaron 1.324 vehículos, se realizaron 1.148 test de alcoholemia, se comprobaron 8 casos positivos, se labraron 26 infracciones y se retuvieron 2 rodados.

 

José de San Martín, Gobernador Costa, Río Pico y Tecka

 

En José de San Martín, se controlaron 181 vehículos y se registraron 3 infracciones, en tanto que en Gobernador Costa, se verificaron 126 vehículos, no se efectuaron test de alcoholemia, no se labraron infracciones ni se retuvo ningún rodado.

 

En Río Pico, se controlaron 139 vehículos, se efectuó una infracción y no se retuvo ningún vehículo. Finalmente, en Tecka, se controlaron 288 rodados, no se labró ninguna infracción ni se retuvo ningún automóvil.

T.B

 

